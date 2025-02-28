https://1prime.ru/20250228/zayavlenie-855341381.html

В ГД объяснили, куда подавать заявление на получение накопительной пенсии

В ГД объяснили, куда подавать заявление на получение накопительной пенсии - 28.02.2025, ПРАЙМ

В ГД объяснили, куда подавать заявление на получение накопительной пенсии

Заявление на получение накопительной пенсии можно подать несколькими способами: через портал "Госуслуги", в офисе Социального фонда России (СФР) или... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T10:12+0300

2025-02-28T10:12+0300

2025-02-28T10:12+0300

экономика

россия

госдума

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МОСКВА. 28 фев - ПРАЙМ. Заявление на получение накопительной пенсии можно подать несколькими способами: через портал "Госуслуги", в офисе Социального фонда России (СФР) или Негосударственного пенсионного фонда (НПФ), а также через МФЦ. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.По словам собеседника издания, время рассмотрения заявления может составлять до 10 рабочих дней, но при наличии дополнительных документов это время может увеличиться до трех месяцев. Гаврилов также указал на возможность ошибок в начислениях или отказах, возникших из-за технических сбоев, и предложил подать заявление с правильными данными, чтобы фонд мог пересчитать выплаты.Он также уточнил, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии будет составлять 22,5 года, а размер ежемесячной выплаты будет рассчитываться индивидуально в зависимости от суммы накоплений и установленного периода выплат.

https://1prime.ru/20250228/pensiya-854497173.html

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россия, госдума