https://1prime.ru/20250228/zaymy-855351390.html

ЦБ отметил сильный рост объема выданных МФО займов

ЦБ отметил сильный рост объема выданных МФО займов - 28.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил сильный рост объема выданных МФО займов

Объем выданных за 2024 год микрозаймов вырос на 51% по сравнению с 2023 годом, превысив 1,5 триллиона рублей, при этом треть всего годового объема выдач... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T14:16+0300

2025-02-28T14:16+0300

2025-02-28T14:16+0300

экономика

финансы

банки

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83392/06/833920604_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_0a7c21a4aeff95f340df016870e4e20b.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Объем выданных за 2024 год микрозаймов вырос на 51% по сравнению с 2023 годом, превысив 1,5 триллиона рублей, при этом треть всего годового объема выдач пришлась на четвертый квартал, сообщает Банк России. "За год микрофинансовые организации (МФО) выдали займов более чем на 1,5 триллиона рублей. Объем выданных за 2024 год микрозаймов превысил значение 2023 года на 51%, при этом треть всего годового объема выдач пришлась на 4-й квартал. Активность сохраняется как в секторе потребительских займов (выдано займов на 1,4 триллиона рублей, рост выдач на 55% за год), так и в секторе займов бизнесу (выдано займов на 130 миллиардов рублей, рост выдач на 23% за год)", - говорится в обзоре ЦБ РФ "Тенденции на рынке МФО за 2024 год". Отмечается, что размер совокупного портфеля за год увеличился на 41% и на конец 2024 года составил 623 миллиарда рублей. Наиболее активный рост в 2024 году демонстрировали МФО, входящие в состав групп различных финансовых компаний, в том числе банков, небанковских кредитных организаций и крупнейших маркетплейсов (банковские МФО), отмечает регулятор. "Опережающий рост банковских МФО по сравнению с остальными МФО во многом связан с более простым и доступным фондированием, поскольку большинство из них привлекают средства внутри группы, в том числе используют банковское кредитование, что позволяет быстрее наращивать объемы выдач", - сообщает ЦБ РФ. Банк России отмечает снижение просроченной задолженности на протяжении всего 2024 года - по итогам прошедшего года доля просроченной задолженности (NPL 90+) в целом по рынку составила 28,3%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Основной причиной снижения доли NPL 90+ в целом по рынку стал опережающий рост портфеля займов в четвертом квартале 2024 года, просрочка по которым к концу года еще не успела вызреть, отмечает ЦБ РФ. "Также позитивное влияние на структуру портфеля оказало последовательное ужесточение макропруденциальных лимитов. Доля займов, выданных заемщикам с ПДН (показателем долговой нагрузки - ред.) в диапазоне 50-80%, снизилась до 11%, с ПДН свыше 80% – до 3%", - говорится в обзоре.

https://1prime.ru/20250228/pribyl-855351113.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россия