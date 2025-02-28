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Зеленский и Трамп подпишут соглашение по добыче полезных ископаемых - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Зеленский и Трамп подпишут соглашение по добыче полезных ископаемых
Зеленский и Трамп подпишут соглашение по добыче полезных ископаемых - 28.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский и Трамп подпишут соглашение по добыче полезных ископаемых
Соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано, Владимиру Зеленскому и американскому лидеру Дональду Трампу... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T07:41+0300
2025-02-28T07:41+0300
экономика
мировая экономика
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано, Владимиру Зеленскому и американскому лидеру Дональду Трампу осталось только подписать документ в пятницу, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. "Сделка завершена. Завтра Зеленский прибудет сюда, чтобы подписать соглашение. Так что переговоры прекращены, и больше ничего не остается. Я уверен, что Зеленский и Трамп проведут широкое обсуждение, но что касается самой сделки, то она полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством. Теперь остается лишь дождаться подписания главами двух государств завтра", – заявил Бессент в интервью телеканалу Fox Business. Бессент уточнил, что договор будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Кроме того, Бессент отметил, что соглашение призвано исключить любые проявления коррупции за счёт применения передовых методов, используемых в США. Ранее в четверг директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что, по предварительным оценкам, США могут получить около 20 миллиардов долларов от сделки с Украиной по редкоземельным минералам. Он предположил, что эти средства могут быть направлены на финансирование дефицита американского бюджета и снижение налогового бремени для граждан США.
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мировая экономика, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
07:41 28.02.2025
 
Зеленский и Трамп подпишут соглашение по добыче полезных ископаемых

Глава Минфина США Бессент: соглашение с Украиной по добыче полезных ископаемых согласовано

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ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано, Владимиру Зеленскому и американскому лидеру Дональду Трампу осталось только подписать документ в пятницу, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
"Сделка завершена. Завтра Зеленский прибудет сюда, чтобы подписать соглашение. Так что переговоры прекращены, и больше ничего не остается. Я уверен, что Зеленский и Трамп проведут широкое обсуждение, но что касается самой сделки, то она полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством. Теперь остается лишь дождаться подписания главами двух государств завтра", – заявил Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
Бессент уточнил, что договор будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Кроме того, Бессент отметил, что соглашение призвано исключить любые проявления коррупции за счёт применения передовых методов, используемых в США.
Ранее в четверг директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что, по предварительным оценкам, США могут получить около 20 миллиардов долларов от сделки с Украиной по редкоземельным минералам. Он предположил, что эти средства могут быть направлены на финансирование дефицита американского бюджета и снижение налогового бремени для граждан США.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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