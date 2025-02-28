https://1prime.ru/20250228/zelenskij-855337430.html

Зеленский и Трамп подпишут соглашение по добыче полезных ископаемых

Зеленский и Трамп подпишут соглашение по добыче полезных ископаемых - 28.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский и Трамп подпишут соглашение по добыче полезных ископаемых

Соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано, Владимиру Зеленскому и американскому лидеру Дональду Трампу... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T07:41+0300

2025-02-28T07:41+0300

2025-02-28T07:41+0300

экономика

мировая экономика

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855337430.jpg?1740717717

ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано, Владимиру Зеленскому и американскому лидеру Дональду Трампу осталось только подписать документ в пятницу, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. "Сделка завершена. Завтра Зеленский прибудет сюда, чтобы подписать соглашение. Так что переговоры прекращены, и больше ничего не остается. Я уверен, что Зеленский и Трамп проведут широкое обсуждение, но что касается самой сделки, то она полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством. Теперь остается лишь дождаться подписания главами двух государств завтра", – заявил Бессент в интервью телеканалу Fox Business. Бессент уточнил, что договор будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Кроме того, Бессент отметил, что соглашение призвано исключить любые проявления коррупции за счёт применения передовых методов, используемых в США. Ранее в четверг директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что, по предварительным оценкам, США могут получить около 20 миллиардов долларов от сделки с Украиной по редкоземельным минералам. Он предположил, что эти средства могут быть направлены на финансирование дефицита американского бюджета и снижение налогового бремени для граждан США.

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп