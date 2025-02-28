https://1prime.ru/20250228/zelenskiy-855368214.html

Зеленский поблагодарил США "за поддержку и за этот визит"

Зеленский поблагодарил США "за поддержку и за этот визит" - 28.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский поблагодарил США "за поддержку и за этот визит"

Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Штаты и главу государства "за поддержку и за этот визит". | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T23:55+0300

2025-02-28T23:55+0300

2025-02-28T23:55+0300

политика

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Штаты и главу государства "за поддержку и за этот визит". Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Зеленский в том числе пытался перебивать Трампа и вице-президента Джей-Ди Вэнса, когда они обвиняли его в неблагодарности, утверждая, что "говорил спасибо США" много раз. "Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, конгрессу и американскому народу", - написал Зеленский в социальной сети Х. Он отметил, что Украине нужен справедливый и устойчивый мир, по его словам, украинские власти работают именно для этого. В свою очередь, глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале выразил поддержку Зеленскому в контексте перепалки с Трампом. Он подчеркнул, что Зеленский отстаивает интересы Украины, стремясь к справедливому и долгосрочному миру. "Мы очень благодарим весь американский народ за поддержку", - написал он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что самая большая ложь Зеленского во время встречи с Трампом в Белом доме - утверждение, что Киев в 2022 году якобы остался в одиночестве, без поддержки.

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владимир зеленский, сша, дональд трамп