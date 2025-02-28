Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский поблагодарил США "за поддержку и за этот визит" - 28.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250228/zelenskiy-855368214.html
Зеленский поблагодарил США "за поддержку и за этот визит"
Зеленский поблагодарил США "за поддержку и за этот визит" - 28.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский поблагодарил США "за поддержку и за этот визит"
Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Штаты и главу государства "за поддержку и за этот визит". | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T23:55+0300
2025-02-28T23:55+0300
политика
владимир зеленский
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Штаты и главу государства "за поддержку и за этот визит". Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Зеленский в том числе пытался перебивать Трампа и вице-президента Джей-Ди Вэнса, когда они обвиняли его в неблагодарности, утверждая, что "говорил спасибо США" много раз. "Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, конгрессу и американскому народу", - написал Зеленский в социальной сети Х. Он отметил, что Украине нужен справедливый и устойчивый мир, по его словам, украинские власти работают именно для этого. В свою очередь, глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале выразил поддержку Зеленскому в контексте перепалки с Трампом. Он подчеркнул, что Зеленский отстаивает интересы Украины, стремясь к справедливому и долгосрочному миру. "Мы очень благодарим весь американский народ за поддержку", - написал он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что самая большая ложь Зеленского во время встречи с Трампом в Белом доме - утверждение, что Киев в 2022 году якобы остался в одиночестве, без поддержки.
https://1prime.ru/20250228/peregovory-855364568.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_7f81bb945b12e364a348797dce879d24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, сша, дональд трамп
Политика, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп
23:55 28.02.2025
 
Зеленский поблагодарил США "за поддержку и за этот визит"

Зеленский после перепалки с Трампом поблагодарил США "за поддержку и за визит"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Штаты и главу государства "за поддержку и за этот визит".
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Зеленский в том числе пытался перебивать Трампа и вице-президента Джей-Ди Вэнса, когда они обвиняли его в неблагодарности, утверждая, что "говорил спасибо США" много раз.
"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, конгрессу и американскому народу", - написал Зеленский в социальной сети Х.
Он отметил, что Украине нужен справедливый и устойчивый мир, по его словам, украинские власти работают именно для этого.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
"Ваши проблемы начинаются прямо сейчас". Трамп обрушился на Зеленского
Вчера, 21:10
В свою очередь, глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале выразил поддержку Зеленскому в контексте перепалки с Трампом. Он подчеркнул, что Зеленский отстаивает интересы Украины, стремясь к справедливому и долгосрочному миру. "Мы очень благодарим весь американский народ за поддержку", - написал он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что самая большая ложь Зеленского во время встречи с Трампом в Белом доме - утверждение, что Киев в 2022 году якобы остался в одиночестве, без поддержки.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала