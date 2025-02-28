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Стоимость золота продолжает снижаться - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Стоимость золота продолжает снижаться
Стоимость золота продолжает снижаться - 28.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота продолжает снижаться
Стоимость золота снижается в пятницу утром, второй торговый день подряд, свидетельствуют данные торговых площадок. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T08:54+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром, второй торговый день подряд, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 8.41 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 21,25 доллара, или на 0,73%, до 2 874,65 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов четверга котировки золота снизились на 1,52%. В это же время цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 1,2% - до 31,42 доллара за унцию. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (92,5%) ожидает сохранения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы США на текущем уровне в 4,25-4,5% на ближайшем заседании, которое состоится в марте. Действия регулятора отражаются на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на золото держателей других валют.
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рынки, торги, comex
Экономика, Рынки, Торги, Comex
08:54 28.02.2025
 
Стоимость золота продолжает снижаться

Стоимость золота продолжает снижаться второй торговый день подряд

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков на заводе "Красцветмет"
Производство золотых слитков на заводе Красцветмет - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром, второй торговый день подряд, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 8.41 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 21,25 доллара, или на 0,73%, до 2 874,65 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов четверга котировки золота снизились на 1,52%.
В это же время цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 1,2% - до 31,42 доллара за унцию.
Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (92,5%) ожидает сохранения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы США на текущем уровне в 4,25-4,5% на ближайшем заседании, которое состоится в марте. Действия регулятора отражаются на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на золото держателей других валют.
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