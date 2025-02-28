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Стоимость золота продолжает снижаться

Стоимость золота продолжает снижаться - 28.02.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота продолжает снижаться

Стоимость золота снижается в пятницу утром, второй торговый день подряд, свидетельствуют данные торговых площадок. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T08:54+0300

2025-02-28T08:54+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром, второй торговый день подряд, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 8.41 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 21,25 доллара, или на 0,73%, до 2 874,65 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов четверга котировки золота снизились на 1,52%. В это же время цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 1,2% - до 31,42 доллара за унцию. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (92,5%) ожидает сохранения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы США на текущем уровне в 4,25-4,5% на ближайшем заседании, которое состоится в марте. Действия регулятора отражаются на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на золото держателей других валют.

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