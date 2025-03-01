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Дешевле "китайцев". На российский рынок вышел новый кроссовер Chevrolet - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Дешевле "китайцев". На российский рынок вышел новый кроссовер Chevrolet
Дешевле "китайцев". На российский рынок вышел новый кроссовер Chevrolet - 01.03.2025, ПРАЙМ
Дешевле "китайцев". На российский рынок вышел новый кроссовер Chevrolet
На российский рынок вышел новый недорогой кроссовер Chevrolet Trax второго поколения, который, как утверждает портал "Автоновости дня", в своем классе может... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T20:47+0300
2025-03-01T20:47+0300
экономика
россия
chevrolet
продажи
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. На российский рынок вышел новый недорогой кроссовер Chevrolet Trax второго поколения, который, как утверждает портал "Автоновости дня", в своем классе может составить серьезную конкуренцию китайским автомобилям. Новинка доставляется главным образом под заказ. Цены на одном из крупнейших классифайдов начинаются от 2 ,19 млн рублей.Как отмечают авторы портала, габариты Chevrolet Trax второго поколения схожи с давно известным Volkswagen Tiguan: 4537 мм - длина, 1823 мм - ширина. При этом названный в статье "внушительным" размер колесной базы - 2700 мм. Вместе с тем сообщается, что за указанную выше цену новый Chevrolet Trax предлагает под заказ компания из Владивостока, в объявлении которой указано, что в обозначенную стоимость включены утилизационный сбор и полная таможенная пошлина. Сам же кроссовер обещается в комплектации LS, которая предусматривает аналоговую приборную панель, базовую мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, камеру заднего вида, светодиодную оптику и штампованные колесные диски на колпаках.В Омске этот автомобиль предлагают приобрести уже за 2,49 млн, но в более богатой комплектации - с цифровой "приборкой", более крупным дисплеем мультимедийной системы, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, электрорегулировкой сидений, электроприводом багажника и литыми колесными дисками. Примерно в таком же оснащении, но за 2,89 млн Chevrolet Trax предлагается в Находке.
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россия, chevrolet, продажи
Экономика, РОССИЯ, Chevrolet, продажи
20:47 01.03.2025
 
Дешевле "китайцев". На российский рынок вышел новый кроссовер Chevrolet

Автоновости дня: на рынок России вышел новый дешевый кроссовер Chevrolet Trax

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк%Chevrolet
%Chevrolet - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. На российский рынок вышел новый недорогой кроссовер Chevrolet Trax второго поколения, который, как утверждает портал "Автоновости дня", в своем классе может составить серьезную конкуренцию китайским автомобилям. Новинка доставляется главным образом под заказ. Цены на одном из крупнейших классифайдов начинаются от 2 ,19 млн рублей.
Как отмечают авторы портала, габариты Chevrolet Trax второго поколения схожи с давно известным Volkswagen Tiguan: 4537 мм - длина, 1823 мм - ширина. При этом названный в статье "внушительным" размер колесной базы - 2700 мм.
Вместе с тем сообщается, что за указанную выше цену новый Chevrolet Trax предлагает под заказ компания из Владивостока, в объявлении которой указано, что в обозначенную стоимость включены утилизационный сбор и полная таможенная пошлина. Сам же кроссовер обещается в комплектации LS, которая предусматривает аналоговую приборную панель, базовую мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, камеру заднего вида, светодиодную оптику и штампованные колесные диски на колпаках.
Автомобиль Volkswagen Lavida XR - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
В России начались продажи новых недорогих седанов Volkswagen Lavida XR
15:21
В Омске этот автомобиль предлагают приобрести уже за 2,49 млн, но в более богатой комплектации - с цифровой "приборкой", более крупным дисплеем мультимедийной системы, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, электрорегулировкой сидений, электроприводом багажника и литыми колесными дисками. Примерно в таком же оснащении, но за 2,89 млн Chevrolet Trax предлагается в Находке.
 
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