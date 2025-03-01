https://1prime.ru/20250301/-chevrolet-855383488.html

Дешевле "китайцев". На российский рынок вышел новый кроссовер Chevrolet

Дешевле "китайцев". На российский рынок вышел новый кроссовер Chevrolet - 01.03.2025, ПРАЙМ

Дешевле "китайцев". На российский рынок вышел новый кроссовер Chevrolet

На российский рынок вышел новый недорогой кроссовер Chevrolet Trax второго поколения, который, как утверждает портал "Автоновости дня", в своем классе может... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T20:47+0300

2025-03-01T20:47+0300

2025-03-01T20:47+0300

экономика

россия

chevrolet

продажи

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. На российский рынок вышел новый недорогой кроссовер Chevrolet Trax второго поколения, который, как утверждает портал "Автоновости дня", в своем классе может составить серьезную конкуренцию китайским автомобилям. Новинка доставляется главным образом под заказ. Цены на одном из крупнейших классифайдов начинаются от 2 ,19 млн рублей.Как отмечают авторы портала, габариты Chevrolet Trax второго поколения схожи с давно известным Volkswagen Tiguan: 4537 мм - длина, 1823 мм - ширина. При этом названный в статье "внушительным" размер колесной базы - 2700 мм. Вместе с тем сообщается, что за указанную выше цену новый Chevrolet Trax предлагает под заказ компания из Владивостока, в объявлении которой указано, что в обозначенную стоимость включены утилизационный сбор и полная таможенная пошлина. Сам же кроссовер обещается в комплектации LS, которая предусматривает аналоговую приборную панель, базовую мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, камеру заднего вида, светодиодную оптику и штампованные колесные диски на колпаках.В Омске этот автомобиль предлагают приобрести уже за 2,49 млн, но в более богатой комплектации - с цифровой "приборкой", более крупным дисплеем мультимедийной системы, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, электрорегулировкой сидений, электроприводом багажника и литыми колесными дисками. Примерно в таком же оснащении, но за 2,89 млн Chevrolet Trax предлагается в Находке.

https://1prime.ru/20250301/avto-855378728.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, chevrolet, продажи