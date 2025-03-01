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В Абхазии начался второй тур президентских выборов - 01.03.2025, ПРАЙМ
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В Абхазии начался второй тур президентских выборов
В Абхазии начался второй тур президентских выборов - 01.03.2025, ПРАЙМ
В Абхазии начался второй тур президентских выборов
Участки для голосования во втором туре президентских выборов открылись в субботу в Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T08:08+0300
2025-03-01T08:08+0300
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СУХУМ, 1 мар - ПРАЙМ. Участки для голосования во втором туре президентских выборов открылись в субботу в Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. Голосование будет проходить с 8.00 до 20.00 мск. Для избирателей доступы 152 участка на территории Абхазии и еще два в России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Во втором туре выборов участвуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба. В первом туре выборов, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38%, а Ардзинба - 36,92% голосов. Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, при этом оно должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов". ЦИК признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более 25% граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей. Если ни один из кандидатов не будет избран президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
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россия, абхазия, цик, выборы
Политика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, ЦИК, Выборы
08:08 01.03.2025
 
В Абхазии начался второй тур президентских выборов

Участки для голосования во втором туре президентских выборов открылись в Абхазии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСухум. Абхазия
Сухум. Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СУХУМ, 1 мар - ПРАЙМ. Участки для голосования во втором туре президентских выборов открылись в субботу в Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
Голосование будет проходить с 8.00 до 20.00 мск. Для избирателей доступы 152 участка на территории Абхазии и еще два в России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.
Во втором туре выборов участвуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба. В первом туре выборов, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38%, а Ардзинба - 36,92% голосов.
Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, при этом оно должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов". ЦИК признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более 25% граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей.
Если ни один из кандидатов не будет избран президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
Михаил Мурашко
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