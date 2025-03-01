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Кандидаты в президенты Абхазии отдали свои голоса во втором туре выборов
Кандидаты в президенты Абхазии отдали свои голоса во втором туре выборов - 01.03.2025, ПРАЙМ
Кандидаты в президенты Абхазии отдали свои голоса во втором туре выборов
Видный абхазский политик и победитель первого тура президентских выборов Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба отдали свои голоса во втором туре... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T12:16+0300
2025-03-01T12:16+0300
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СУХУМ, 1 мар - ПРАЙМ. Видный абхазский политик и победитель первого тура президентских выборов Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба отдали свои голоса во втором туре президентских выборов в Абхазии, передают корреспонденты РИА Новости. Участки для голосования открылись в 8.00 по мск. Первым свой голос отдал Ардзинба на участке в Новом Афоне. Гунба голосовал в Сухумском государственном колледже в Сухуме. В Абхазии в субботу проходит второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Выборы будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохранится графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.
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абхазия, сухум, выборы, голосование
АБХАЗИЯ, Сухум, Выборы, голосование
Кандидаты в президенты Абхазии отдали свои голоса во втором туре выборов
Политик Губна и оппозиционер Ардзинба проголосовали на выборах президента Абхазии
СУХУМ, 1 мар - ПРАЙМ. Видный абхазский политик и победитель первого тура президентских выборов Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба отдали свои голоса во втором туре президентских выборов в Абхазии, передают корреспонденты РИА Новости.
Участки для голосования открылись в 8.00 по мск. Первым свой голос отдал Ардзинба на участке в Новом Афоне. Гунба голосовал в Сухумском государственном колледже в Сухуме.
В Абхазии в субботу проходит второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Выборы будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохранится графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.
В Абхазии начался второй тур президентских выборов