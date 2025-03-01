Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Явка на 12 часов на выборах президента Абхазии по данным ЦИК составила 21% - 01.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250301/abkhaziya-855376488.html
Явка на 12 часов на выборах президента Абхазии по данным ЦИК составила 21%
Явка на 12 часов на выборах президента Абхазии по данным ЦИК составила 21% - 01.03.2025, ПРАЙМ
Явка на 12 часов на выборах президента Абхазии по данным ЦИК составила 21%
Явка на 12 часов дня субботы во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 21%, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан. | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T12:53+0300
2025-03-01T12:53+0300
абхазия
цик
голосование
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/87/841868769_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_551afd8cc4f3fe31e066b8ccd0878a5a.jpg
СУХУМ, 1 мар - ПРАЙМ. Явка на 12 часов дня субботы во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 21%, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан. "В 12 часов дня у нас явка по стране составила 21%, что составляет в количестве людей проголосовавших 30 тысяч 200 человек", - сказал Маршан на брифинге. В Абхазии в субботу проходит второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Выборы будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохранится графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.
https://1prime.ru/20250301/abkhaziya-855376216.html
абхазия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/87/841868769_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1539ca9e0289ee5cfa565532a4ea99be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
абхазия, цик, голосование, выборы
АБХАЗИЯ, ЦИК, голосование, Выборы
12:53 01.03.2025
 
Явка на 12 часов на выборах президента Абхазии по данным ЦИК составила 21%

ЦИК Абхазии: явка на выборах президента в 12 часов составила 30 тысяч 200 человек

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАбхазия. Горное озеро Рица
Абхазия. Горное озеро Рица - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СУХУМ, 1 мар - ПРАЙМ. Явка на 12 часов дня субботы во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 21%, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан.
"В 12 часов дня у нас явка по стране составила 21%, что составляет в количестве людей проголосовавших 30 тысяч 200 человек", - сказал Маршан на брифинге.
В Абхазии в субботу проходит второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Выборы будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохранится графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
Кандидаты в президенты Абхазии отдали свои голоса во втором туре выборов
12:16
 
АБХАЗИЯЦИКголосованиеВыборы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала