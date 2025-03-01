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Явка на 12 часов на выборах президента Абхазии по данным ЦИК составила 21%

Явка на 12 часов на выборах президента Абхазии по данным ЦИК составила 21% - 01.03.2025, ПРАЙМ

Явка на 12 часов на выборах президента Абхазии по данным ЦИК составила 21%

Явка на 12 часов дня субботы во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 21%, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан. | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T12:53+0300

2025-03-01T12:53+0300

2025-03-01T12:53+0300

абхазия

цик

голосование

выборы

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СУХУМ, 1 мар - ПРАЙМ. Явка на 12 часов дня субботы во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 21%, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан. "В 12 часов дня у нас явка по стране составила 21%, что составляет в количестве людей проголосовавших 30 тысяч 200 человек", - сказал Маршан на брифинге. В Абхазии в субботу проходит второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Выборы будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохранится графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.

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абхазия, цик, голосование, выборы