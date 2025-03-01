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ЦИК Абхазии признал второй тур президентских выборов состоявшимся

ЦИК Абхазии признал второй тур президентских выборов состоявшимся - 01.03.2025, ПРАЙМ

ЦИК Абхазии признал второй тур президентских выборов состоявшимся

Второй тур выборов президента Абхазии состоялся, явка составила 43%, объявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан. | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T15:51+0300

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2025-03-01T15:51+0300

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СУХУМ, 1 мар - ПРАЙМ. Второй тур выборов президента Абхазии состоялся, явка составила 43%, объявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан. "Сегодня к 3 часам дня выборы можно считать состоявшимися по Республике Абхазия, так как проголосовало в 15.00 43%, что составило 62 852 человека", - сказал Маршан на брифинге. В Абхазии в субботу проходит второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Выборы будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохранится графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.

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абхазия, сухум, цик, выборы, голосование