https://1prime.ru/20250301/abkhaziya-855379222.html
ЦИК Абхазии признал второй тур президентских выборов состоявшимся
ЦИК Абхазии признал второй тур президентских выборов состоявшимся - 01.03.2025, ПРАЙМ
ЦИК Абхазии признал второй тур президентских выборов состоявшимся
Второй тур выборов президента Абхазии состоялся, явка составила 43%, объявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан. | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T15:51+0300
2025-03-01T15:51+0300
2025-03-01T15:51+0300
абхазия
сухум
цик
выборы
голосование
https://cdnn.1prime.ru/img/78567/09/785670903_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8428a46075cb890d35e97a862e1dcca.jpg
СУХУМ, 1 мар - ПРАЙМ. Второй тур выборов президента Абхазии состоялся, явка составила 43%, объявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан. "Сегодня к 3 часам дня выборы можно считать состоявшимися по Республике Абхазия, так как проголосовало в 15.00 43%, что составило 62 852 человека", - сказал Маршан на брифинге. В Абхазии в субботу проходит второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Выборы будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохранится графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.
https://1prime.ru/20250301/abkhaziya-855376488.html
абхазия
сухум
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78567/09/785670903_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_bc29273e74be59202470880b1b5f3c62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, сухум, цик, выборы, голосование
АБХАЗИЯ, Сухум, ЦИК, Выборы, голосование
ЦИК Абхазии признал второй тур президентских выборов состоявшимся
ЦИК Абхазии: явка на второй тур президентских выборов составила 43%
СУХУМ, 1 мар - ПРАЙМ. Второй тур выборов президента Абхазии состоялся, явка составила 43%, объявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан.
"Сегодня к 3 часам дня выборы можно считать состоявшимися по Республике Абхазия, так как проголосовало в 15.00 43%, что составило 62 852 человека", - сказал Маршан на брифинге.
В Абхазии в субботу проходит второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Выборы будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохранится графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.
Явка на 12 часов на выборах президента Абхазии по данным ЦИК составила 21%