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В АдГ прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции

В АдГ прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции - 01.03.2025, ПРАЙМ

В АдГ прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности дал странам ЕС несколько оплеух, партия "Альтернатива для... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T06:45+0300

2025-03-01T06:45+0300

2025-03-01T06:45+0300

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БЕРЛИН, 1 мар - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности дал странам ЕС несколько оплеух, партия "Альтернатива для Германии" разделяет некоторые позиции из речи, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла. Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. "Это было несколько оплеух (Европе - ред.). Его речь можно почти что отнести к тому разряду, что и выступление Михаила Горбачева в 1989 году к празднованию 40-летней годовщине ГДР, когда он сказал (генсеку компартии ГДР Эриху) Хонеккеру или же журналистам: "История наказывает тех, кто опаздывает", - сказал он. Крупалла согласился, что эту речь также можно было бы сравнить с выступлением президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он затронул однополярный мировой порядок и расширение НАТО на восток. "Хотя Путин выразился более дипломатично. Пощечины от Вэнса были весьма явственными. И, как показали высказывания (канцлера) Олафа Шольца, (министра обороны) Бориса Писториуса и (министра экономики) Роберта Хабека после этого, он попал именно по тем, кому надо", - добавил он. Крупалла пояснил, что есть позиции, которые АдГ и новая администрация США разделяют, например, в вопросах миграционной политики или свободы мнения, на которые указал Вэнс в рамках своей речи. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одержал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов, удвоив свои показатели. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 марта в 9.00 мск.

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мировая экономика, сша, европа, гдр, владимир путин, михаил горбачев, олаф шольц, адг, ес, нато