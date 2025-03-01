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"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%
"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% - 01.03.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%. Соответствующее положение вступило в силу 1 марта. | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T00:30+0300
2025-03-01T00:30+0300
2025-03-01T00:30+0300
бизнес
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аэрофлот
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%. Соответствующее положение вступило в силу 1 марта.
Пересмотрена также система оплаты труда, она включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов (или "налет"), а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда.
Расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит при налете 60 часов в месяц: для бортпроводников - 138 тысяч рублей, для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 178 тысяч рублей.
При налете 65 часов в месяц у обычных бортпроводников будет 151 тысяча рублей, у выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 194 тысячи. При налете 85 часов в месяц - 185 тысяч и 242 тысячи рублей соответственно.
В начале февраля генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский сообщал, что в 2024 году средняя зарплата сотрудников группы "Аэрофлот" в 2024 году выросла на 32%. А средняя зарплата пилотов, по его словам, в октябре 2024 года увеличилась на 30%.
Тогда же Александровский рассказал также, что компания начала менять систему оплаты труда в дочерней структуре по ремонту и обслуживанию техники "Аэрофлот Техник", и эта работа продолжится в текущем году. С 1 января 2025 года зарплата сотрудников "Аэрофлот Техникс" была повышена в среднем на 20%.
"Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году компания перевезла 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,3 миллиона.
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бизнес, москва, аэрофлот
"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%
"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%. Соответствующее положение вступило в силу 1 марта.
Пересмотрена также система оплаты труда, она включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов (или "налет"), а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда.
Расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит при налете 60 часов в месяц: для бортпроводников - 138 тысяч рублей, для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 178 тысяч рублей.
При налете 65 часов в месяц у обычных бортпроводников будет 151 тысяча рублей, у выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 194 тысячи. При налете 85 часов в месяц - 185 тысяч и 242 тысячи рублей соответственно.
В начале февраля генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский сообщал, что в 2024 году средняя зарплата сотрудников группы "Аэрофлот" в 2024 году выросла на 32%. А средняя зарплата пилотов, по его словам, в октябре 2024 года увеличилась на 30%.
Тогда же Александровский рассказал также, что компания начала менять систему оплаты труда в дочерней структуре по ремонту и обслуживанию техники "Аэрофлот Техник", и эта работа продолжится в текущем году. С 1 января 2025 года зарплата сотрудников "Аэрофлот Техникс" была повышена в среднем на 20%.
"Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году компания перевезла 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,3 миллиона.