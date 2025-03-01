Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% - 01.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250301/aeroflot-855369568.html
"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%
"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% - 01.03.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%. Соответствующее положение вступило в силу 1 марта. | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T00:30+0300
2025-03-01T00:30+0300
бизнес
москва
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855369568.jpg?1740778235
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%. Соответствующее положение вступило в силу 1 марта. Пересмотрена также система оплаты труда, она включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов (или "налет"), а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда. Расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит при налете 60 часов в месяц: для бортпроводников - 138 тысяч рублей, для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 178 тысяч рублей. При налете 65 часов в месяц у обычных бортпроводников будет 151 тысяча рублей, у выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 194 тысячи. При налете 85 часов в месяц - 185 тысяч и 242 тысячи рублей соответственно. В начале февраля генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский сообщал, что в 2024 году средняя зарплата сотрудников группы "Аэрофлот" в 2024 году выросла на 32%. А средняя зарплата пилотов, по его словам, в октябре 2024 года увеличилась на 30%. Тогда же Александровский рассказал также, что компания начала менять систему оплаты труда в дочерней структуре по ремонту и обслуживанию техники "Аэрофлот Техник", и эта работа продолжится в текущем году. С 1 января 2025 года зарплата сотрудников "Аэрофлот Техникс" была повышена в среднем на 20%. "Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году компания перевезла 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,3 миллиона.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, аэрофлот
Бизнес, МОСКВА, Аэрофлот
00:30 01.03.2025
 
"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%

"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%. Соответствующее положение вступило в силу 1 марта.
Пересмотрена также система оплаты труда, она включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов (или "налет"), а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда.
Расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит при налете 60 часов в месяц: для бортпроводников - 138 тысяч рублей, для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 178 тысяч рублей.
При налете 65 часов в месяц у обычных бортпроводников будет 151 тысяча рублей, у выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 194 тысячи. При налете 85 часов в месяц - 185 тысяч и 242 тысячи рублей соответственно.
В начале февраля генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский сообщал, что в 2024 году средняя зарплата сотрудников группы "Аэрофлот" в 2024 году выросла на 32%. А средняя зарплата пилотов, по его словам, в октябре 2024 года увеличилась на 30%.
Тогда же Александровский рассказал также, что компания начала менять систему оплаты труда в дочерней структуре по ремонту и обслуживанию техники "Аэрофлот Техник", и эта работа продолжится в текущем году. С 1 января 2025 года зарплата сотрудников "Аэрофлот Техникс" была повышена в среднем на 20%.
"Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году компания перевезла 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,3 миллиона.
 
БизнесМОСКВААэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала