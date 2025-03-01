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Лавров обсудил с Сийярто атаку Украины на "Турецкий поток" - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Лавров обсудил с Сийярто атаку Украины на "Турецкий поток"
Лавров обсудил с Сийярто атаку Украины на "Турецкий поток" - 01.03.2025, ПРАЙМ
Лавров обсудил с Сийярто атаку Украины на "Турецкий поток"
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто разъяснил свою оценку попыток Киева осуществить теракт в отношении... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T19:29+0300
2025-03-01T20:21+0300
происшествия
сергей лавров
петер сийярто
газопровод "турецкий поток"
украина
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто разъяснил свою оценку попыток Киева осуществить теракт в отношении инфраструктуры "Турецкого потока", сообщил МИД РФ."По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт в отношении инфраструктуры "Турецкого потока". Лавров предоставил необходимые разъяснения", - сообщил МИД РФ по итогам разговора.Венгрия считает атаки на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" со стороны Украины посягательством на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Турецкий поток" является гарантией безопасности газоснабжения в Венгрии, поэтому возможный выход из строя газопровода поставит под серьезную угрозу нашу энергетическую безопасность. Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, поэтому атаки такого типа должны считаться нападением на суверенитет", - написал Сийярто в соцсети после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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сергей лавров, петер сийярто, газопровод "турецкий поток", украина
Происшествия, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Газопровод "Турецкий поток", УКРАИНА
19:29 01.03.2025 (обновлено: 20:21 01.03.2025)
 
Лавров обсудил с Сийярто атаку Украины на "Турецкий поток"

Лавров обсудил с Сийярто попытку Украины атаковать газопровод "Турецкий поток"

© Sputnik | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто разъяснил свою оценку попыток Киева осуществить теракт в отношении инфраструктуры "Турецкого потока", сообщил МИД РФ.
"По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт в отношении инфраструктуры "Турецкого потока". Лавров предоставил необходимые разъяснения", - сообщил МИД РФ по итогам разговора.
Венгрия считает атаки на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" со стороны Украины посягательством на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
Лавров провел телефонный разговор с МИД Турции по украинскому конфликту
16:06
"Турецкий поток" является гарантией безопасности газоснабжения в Венгрии, поэтому возможный выход из строя газопровода поставит под серьезную угрозу нашу энергетическую безопасность. Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, поэтому атаки такого типа должны считаться нападением на суверенитет", - написал Сийярто в соцсети после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
 
ПроисшествияСергей ЛавровПетер СийяртоГазопровод "Турецкий поток"УКРАИНА
 
 
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