https://1prime.ru/20250301/ataka-855382783.html

Лавров обсудил с Сийярто атаку Украины на "Турецкий поток"

Лавров обсудил с Сийярто атаку Украины на "Турецкий поток" - 01.03.2025, ПРАЙМ

Лавров обсудил с Сийярто атаку Украины на "Турецкий поток"

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто разъяснил свою оценку попыток Киева осуществить теракт в отношении... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T19:29+0300

2025-03-01T19:29+0300

2025-03-01T20:21+0300

происшествия

сергей лавров

петер сийярто

газопровод "турецкий поток"

украина

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто разъяснил свою оценку попыток Киева осуществить теракт в отношении инфраструктуры "Турецкого потока", сообщил МИД РФ."По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт в отношении инфраструктуры "Турецкого потока". Лавров предоставил необходимые разъяснения", - сообщил МИД РФ по итогам разговора.Венгрия считает атаки на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" со стороны Украины посягательством на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Турецкий поток" является гарантией безопасности газоснабжения в Венгрии, поэтому возможный выход из строя газопровода поставит под серьезную угрозу нашу энергетическую безопасность. Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, поэтому атаки такого типа должны считаться нападением на суверенитет", - написал Сийярто в соцсети после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://1prime.ru/20250301/lavrov-855379339.html

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сергей лавров, петер сийярто, газопровод "турецкий поток", украина