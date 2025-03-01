https://1prime.ru/20250301/ataka-855382932.html

Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"

Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток" - 01.03.2025, ПРАЙМ

Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T20:13+0300

2025-03-01T20:13+0300

2025-03-01T20:13+0300

происшествия

ек

всу

газопровод "турецкий поток"

атака

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БУДАПЕШТ, 1 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", поскольку безопасность его инфраструктуры является одной из данных ЕК гарантий, без соблюдения которых Будапешт отказывается продлевать антироссийские санкции в марте. "Еврокомиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз, поэтому мы призываем комиссию немедленно разъяснить, соблюдает ли она данную ей гарантию", - написал Сийярто в соцсети.

https://1prime.ru/20250301/ataka-855378518.html

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ек, всу, газопровод "турецкий поток", атака