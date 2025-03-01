https://1prime.ru/20250301/ataka-855382932.html
Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток" - 01.03.2025, ПРАЙМ
Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T20:13+0300
2025-03-01T20:13+0300
2025-03-01T20:13+0300
происшествия
ек
всу
газопровод "турецкий поток"
атака
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/67/841266755_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d805272ab55415e125a3720cfce6eece.jpg
БУДАПЕШТ, 1 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", поскольку безопасность его инфраструктуры является одной из данных ЕК гарантий, без соблюдения которых Будапешт отказывается продлевать антироссийские санкции в марте. "Еврокомиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз, поэтому мы призываем комиссию немедленно разъяснить, соблюдает ли она данную ей гарантию", - написал Сийярто в соцсети.
https://1prime.ru/20250301/ataka-855378518.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/67/841266755_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1fa7a1c1615cc4f5899d42cc16e4b48f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ек, всу, газопровод "турецкий поток", атака
Происшествия, ЕК, ВСУ, Газопровод "Турецкий поток", атака
Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
МИД: Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
БУДАПЕШТ, 1 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", поскольку безопасность его инфраструктуры является одной из данных ЕК гарантий, без соблюдения которых Будапешт отказывается продлевать антироссийские санкции в марте.
"Еврокомиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз, поэтому мы призываем комиссию немедленно разъяснить, соблюдает ли она данную ей гарантию", - написал Сийярто в соцсети.
Украина атаковала станцию "Турецкого потока" на Кубани