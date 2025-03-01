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Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток" - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток" - 01.03.2025, ПРАЙМ
Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T20:13+0300
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происшествия
ек
всу
газопровод "турецкий поток"
атака
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БУДАПЕШТ, 1 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", поскольку безопасность его инфраструктуры является одной из данных ЕК гарантий, без соблюдения которых Будапешт отказывается продлевать антироссийские санкции в марте. "Еврокомиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз, поэтому мы призываем комиссию немедленно разъяснить, соблюдает ли она данную ей гарантию", - написал Сийярто в соцсети.
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ек, всу, газопровод "турецкий поток", атака
Происшествия, ЕК, ВСУ, Газопровод "Турецкий поток", атака
20:13 01.03.2025
 
Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"

МИД: Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"

CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace FlagsБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace Flags
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БУДАПЕШТ, 1 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", поскольку безопасность его инфраструктуры является одной из данных ЕК гарантий, без соблюдения которых Будапешт отказывается продлевать антироссийские санкции в марте.
"Еврокомиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз, поэтому мы призываем комиссию немедленно разъяснить, соблюдает ли она данную ей гарантию", - написал Сийярто в соцсети.
%Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
Украина атаковала станцию "Турецкого потока" на Кубани
15:14
 
ПроисшествияЕКВСУГазопровод "Турецкий поток"атака
 
 
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