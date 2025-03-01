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Аттестация водителей такси в Москве стала обязательной

Аттестация водителей такси в Москве стала обязательной - 01.03.2025, ПРАЙМ

Аттестация водителей такси в Москве стала обязательной

В Москве и Московской области с субботы аттестация водителей такси становится обязательной, прохождение тестирования теперь непременное условие для их работы в... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T00:21+0300

2025-03-01T00:21+0300

2025-03-01T00:21+0300

бизнес

общество

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московская область

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В Москве и Московской области с субботы аттестация водителей такси становится обязательной, прохождение тестирования теперь непременное условие для их работы в столичном регионе. Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 марта 2025 года заказы будут передаваться только тем водителям, которые успешно прошли тестирование. Аттестация не требует от водителей ничего нового. Она включает вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, расположение значимых объектов и путей подъезда к ним, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Пройти аттестацию можно в любое время онлайн в личном кабинете в системе КИС "АРТ". Она бесплатна и проходит в формате тестирования. Для успешной сдачи теста достаточно правильно ответить на 8 из 10 вопросов за 20 минут. Водители такси начали проходить тестирование с 12 августа 2024 года. Адаптационный период, который власти заложили на "бесшовный" переход в работе, составил полгода. За это время водители такси могли в комфортном темпе подготовиться, пройти бесплатное обучение и сдать тестирование. По последним данным, аттестацию прошли свыше 80 тысяч водителей, что составляет более 50% от 150 тысяч "активных" таксистов в столичном регионе. В свыше 80% случаев они сдают тестирование с первого раза.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , москва, московская область