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В Австрии поддержали Зеленского после неудачных переговоров с Трампом

В Австрии поддержали Зеленского после неудачных переговоров с Трампом - 01.03.2025, ПРАЙМ

В Австрии поддержали Зеленского после неудачных переговоров с Трампом

Врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг поддержал Владимира Зеленского после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T00:45+0300

2025-03-01T00:45+0300

2025-03-01T00:45+0300

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ВЕНА, 1 мар - ПРАЙМ. Врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг поддержал Владимира Зеленского после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Мы поддерживаем Украину", - говорится в заявлении, опубликованном на английском языке в аккаунте МИД Австрии в соцсети Х. Кроме того, представители министерства назвали Россию "агрессором" и заявили, что "разделяют приверженность Украины всеобъемлющему, справедливому и прочному миру". Заявление МИД республики переопубликовали к себе в аккаунты в Х врио канцлера республики, президент страны Александер Ван дер Беллен и предполагаемый кандидат в канцлеры от Австрийской народной партии Кристиан Штокер. Также Шаллендерг в своем аккаунте Х опубликовал пост со словами Stand with Ukraine (с англ. "стоим на стороне Украины"). Помимо этого, лидер партии NEOS, участвующей сейчас в коалиционных переговорах о формировании правительства республики, Беате Майнль-Райзингер также поддержала украинскую сторону, написав в своем аккаунте в Х, что Украина более трех лет "сопротивляется российскому агрессору". "Украинский народ борется за самоопределение, а также за нашу безопасность в Европе. Эта стойкость заслуживает нашего уважения. Мы выступаем вместе с Украиной за справедливый и прочный мир", - написала она, сопроводив пост флагами Украины, ЕС и затем Австрии. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявлял Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо обсудить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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общество , мировая экономика, сша, украина, рф, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мид, fox news, ес