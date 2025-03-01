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"АВИ Кэпитал" дала эксклюзивный прогноз развития облигационного рынка РФ

"АВИ Кэпитал" дала эксклюзивный прогноз развития облигационного рынка РФ - 01.03.2025, ПРАЙМ

"АВИ Кэпитал" дала эксклюзивный прогноз развития облигационного рынка РФ

Сохраняющийся прогноз Банка России по средней ключевой ставке в 2025 году в диапазоне 19-22% оказывает умеренное негативное воздействие на российский долговой... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T16:43+0300

2025-03-01T16:43+0300

2025-03-01T16:43+0300

экономика

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Сохраняющийся прогноз Банка России по средней ключевой ставке в 2025 году в диапазоне 19-22% оказывает умеренное негативное воздействие на российский долговой рынок. Однако уже сегодня на рынке доступны несколько консервативных стратегий для некрупных частных инвестиционных стратегий и казначейств, сообщил "ПРАЙМу" в кулуарах совместной конференции Cbonds&Smart-Lab в Москве Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал".В период ожидаемых пиков годовой инфляции во второй половине весны не исключена заметная волатильность банковских ставок ОФЗ. В отличие от вкладов и широкой линейки корпоративных рублевых облигаций, участники рынка получат дополнительные возможности привязать процентный доход к изменяющимся макроэкономическим условиям. По оценкам "АВИ Кэпитал", как минимум до середины 2025 года на долговом российском рынке вызывают интерес спредовые стратегии, секторы корпоративных облигаций и ОФЗ, субфедеральные облигации с плавающим и фиксированным купоном, а также с привязкой к инфляции.С учётом укрепившегося с начала года почти на 14% рубля к доллару для эффективного хеджирования девальвационных рисков, которые предусматривает негативный сценарий, можно рассматривать покупку золота, иностранной валюты, замещающих или просто номинированных в иностранной валюте облигаций российских компаний, в том числе суверенных. Кроме того, для защиты, хотя бы частичной, от разгона инфляции могут быть полезны ОФЗ-линкеры. При снижении геоэкономических рисков российский долговой рынок может стать одним из самых быстрорастущих сегмент всей отечественной финансовой отрасли.

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Дмитрий Александров

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Александров

банк россии, финансы, рф, банки