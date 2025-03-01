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Бразилия пригласила три страны принять участие в саммите БРИКС - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Бразилия пригласила три страны принять участие в саммите БРИКС
Бразилия пригласила три страны принять участие в саммите БРИКС - 01.03.2025, ПРАЙМ
Бразилия пригласила три страны принять участие в саммите БРИКС
Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в июле, сообщил журналистам бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T21:03+0300
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политика
бразилия
уругвай
саммит брикс
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МОНТЕВИДЕО, 1 мар - ПРАЙМ. Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в июле, сообщил журналистам бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Бразилия председательствует в БРИКС. Саммит лидеров пройдет в начале июля в Рио-де-Жанейро. "Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в (саммите) БРИКС в Бразилии. Потому что я думаю, что даже если они не являются членами группы, важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
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бразилия
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бразилия, уругвай, саммит брикс
Политика, БРАЗИЛИЯ, УРУГВАЙ, Саммит БРИКС
21:03 01.03.2025
 
Бразилия пригласила три страны принять участие в саммите БРИКС

Бразилия пригласила Мексику, Уругвай, Колумбию принять участие в саммите БРИКС

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова
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МОНТЕВИДЕО, 1 мар - ПРАЙМ. Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в июле, сообщил журналистам бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.
Бразилия председательствует в БРИКС. Саммит лидеров пройдет в начале июля в Рио-де-Жанейро.
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
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27 февраля, 14:49
"Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в (саммите) БРИКС в Бразилии. Потому что я думаю, что даже если они не являются членами группы, важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
 
ПолитикаБРАЗИЛИЯУРУГВАЙСаммит БРИКС
 
 
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