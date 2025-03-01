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В Чехии посетовали на рост числа иностранцев в 2024 году - 01.03.2025, ПРАЙМ
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В Чехии посетовали на рост числа иностранцев в 2024 году
В Чехии посетовали на рост числа иностранцев в 2024 году - 01.03.2025, ПРАЙМ
В Чехии посетовали на рост числа иностранцев в 2024 году
Количество проживающих в Чехии иностранцев в 2024 году выросло на 2,7% и составило на начало 2025 года 1,094 миллиона человек, сообщило в субботу издание České... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T16:26+0300
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чехия
прага
мвд
иностранцы
иностранные граждане
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ПРАГА, 1 мар – ПРАЙМ. Количество проживающих в Чехии иностранцев в 2024 году выросло на 2,7% и составило на начало 2025 года 1,094 миллиона человек, сообщило в субботу издание České noviny со ссылкой на данные МВД республики. "Число иностранцев, проживающих в Чехии в течение длительного времени, продолжает расти. К началу 2025 года таковых, по данным МВД, насчитывалось 1,094 миллиона человек. По сравнению с концом 2023 года это на 2,7% или на 28,3 тысячи человек больше. Доля иностранцев в общей численности населения республики достигла одной десятой", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, среди проживающих в стране иностранцев больше всего граждан Украины – 589,4 тысячи человек, что вызвано прибытием беженцев из этой страны после февраля 2022 года. Далее по числу жителей в республике следуют словаки – 121,4 тысячи и вьетнамцы – 69 тысяч человек. Разрешение на постоянное проживание в Чехии имеют 372,2 тысячи иностранцев, на временное проживание – 332,9 тысячи человек. Еще 388,8 тысячи человек имели статус временной защиты, это, в основном, украинские беженцы. В целом данный статус за период после февраля 2022 года получили 659,9 тысячи украинцев. Наибольшая концентрация иностранцев традиционно наблюдается в Праге – почти треть от общего числа. На втором месте – Центрально-Чешский край – 14,2% от числа иностранцев, проживающих в стране.
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чехия, прага, мвд, иностранцы, иностранные граждане
ЧЕХИЯ, Прага, МВД, иностранцы, иностранные граждане
16:26 01.03.2025 (обновлено: 16:34 01.03.2025)
 
В Чехии посетовали на рост числа иностранцев в 2024 году

МВД Чехии: число живущих в стране иностранцев к началу 2025 года выросло на 2,7%

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЧехия
Чехия - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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ПРАГА, 1 мар – ПРАЙМ. Количество проживающих в Чехии иностранцев в 2024 году выросло на 2,7% и составило на начало 2025 года 1,094 миллиона человек, сообщило в субботу издание České noviny со ссылкой на данные МВД республики.
"Число иностранцев, проживающих в Чехии в течение длительного времени, продолжает расти. К началу 2025 года таковых, по данным МВД, насчитывалось 1,094 миллиона человек. По сравнению с концом 2023 года это на 2,7% или на 28,3 тысячи человек больше. Доля иностранцев в общей численности населения республики достигла одной десятой", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, среди проживающих в стране иностранцев больше всего граждан Украины – 589,4 тысячи человек, что вызвано прибытием беженцев из этой страны после февраля 2022 года. Далее по числу жителей в республике следуют словаки – 121,4 тысячи и вьетнамцы – 69 тысяч человек.
Разрешение на постоянное проживание в Чехии имеют 372,2 тысячи иностранцев, на временное проживание – 332,9 тысячи человек. Еще 388,8 тысячи человек имели статус временной защиты, это, в основном, украинские беженцы. В целом данный статус за период после февраля 2022 года получили 659,9 тысячи украинцев.
Наибольшая концентрация иностранцев традиционно наблюдается в Праге – почти треть от общего числа. На втором месте – Центрально-Чешский край – 14,2% от числа иностранцев, проживающих в стране.
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