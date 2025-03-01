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В Чехии посетовали на рост числа иностранцев в 2024 году

В Чехии посетовали на рост числа иностранцев в 2024 году - 01.03.2025, ПРАЙМ

В Чехии посетовали на рост числа иностранцев в 2024 году

Количество проживающих в Чехии иностранцев в 2024 году выросло на 2,7% и составило на начало 2025 года 1,094 миллиона человек, сообщило в субботу издание České... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T16:26+0300

2025-03-01T16:26+0300

2025-03-01T16:34+0300

чехия

прага

мвд

иностранцы

иностранные граждане

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ПРАГА, 1 мар – ПРАЙМ. Количество проживающих в Чехии иностранцев в 2024 году выросло на 2,7% и составило на начало 2025 года 1,094 миллиона человек, сообщило в субботу издание České noviny со ссылкой на данные МВД республики. "Число иностранцев, проживающих в Чехии в течение длительного времени, продолжает расти. К началу 2025 года таковых, по данным МВД, насчитывалось 1,094 миллиона человек. По сравнению с концом 2023 года это на 2,7% или на 28,3 тысячи человек больше. Доля иностранцев в общей численности населения республики достигла одной десятой", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, среди проживающих в стране иностранцев больше всего граждан Украины – 589,4 тысячи человек, что вызвано прибытием беженцев из этой страны после февраля 2022 года. Далее по числу жителей в республике следуют словаки – 121,4 тысячи и вьетнамцы – 69 тысяч человек. Разрешение на постоянное проживание в Чехии имеют 372,2 тысячи иностранцев, на временное проживание – 332,9 тысячи человек. Еще 388,8 тысячи человек имели статус временной защиты, это, в основном, украинские беженцы. В целом данный статус за период после февраля 2022 года получили 659,9 тысячи украинцев. Наибольшая концентрация иностранцев традиционно наблюдается в Праге – почти треть от общего числа. На втором месте – Центрально-Чешский край – 14,2% от числа иностранцев, проживающих в стране.

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чехия, прага, мвд, иностранцы, иностранные граждане