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Европу предупредили о "великом историческом испытании"

Европу предупредили о "великом историческом испытании" - 01.03.2025, ПРАЙМ

Европу предупредили о "великом историческом испытании"

Европе предстоит великое историческое испытание, она должна будет сама позаботиться о своей безопасности и хорошем будущем, заявил в субботу премьер Чехии Петр... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T17:39+0300

2025-03-01T17:39+0300

2025-03-01T18:59+0300

политика

чехия

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владимир зеленский

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ПРАГА, 1 мар – ПРАЙМ. Европе предстоит великое историческое испытание, она должна будет сама позаботиться о своей безопасности и хорошем будущем, заявил в субботу премьер Чехии Петр Фиала, который в воскресенье 2 марта пример участие в лондонском саммите лидеров стран ЕС. "Европа стоит перед великим историческим испытанием. О своей безопасности и хорошем будущем она должна позаботиться сама. Никто другой за нас этого не сделает… Мы должны увеличить военную поддержку Украины", - написал Фиала в сети Х. По словам чешского премьера, если европейцы хотят устойчивого и долгосрочного мира, они должны хорошо вооружиться, что будет невозможно без увеличения расходов на оборону как минимум до 3% ВВП. Кроме того, Фиала подчеркнул, что любой, кто выступает против вооружения Европы, угрожает национальной безопасности Чехии. Кроме того, вопрос о вооружении стал более актуальным после недавнего визита Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Фиала планирует от лица Чехии выступать за увеличение расходов на оборону и вооружение Европы, иначе, считает премьер, ситуация может обернуться плачевно.Премьер Великобритании Кир Стармер проведет в воскресенье, 2 марта, саммит по Украине, в котором примут участие более 10 европейских лидеров, включая представителей Германии, Франции, Италии и некоторых других, в том числе Чехию, которую на встрече будет представлять премьер Петр Фиала.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, однако страна не будет закрывать глаза на действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.

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чехия

украина

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чехия, украина, владимир зеленский, нато, ес, дональд трамп, кир стармер, европа