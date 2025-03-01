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В ДДУ с 1 марта можно вносить условие о соответствии отделки стандарту

В ДДУ с 1 марта можно вносить условие о соответствии отделки стандарту - 01.03.2025, ПРАЙМ

В ДДУ с 1 марта можно вносить условие о соответствии отделки стандарту

В договор долевого участия (ДДУ) с 1 марта 2025 года можно вносить условие о соответствии отделки стандарту застройщика вместо технических регламентов. | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T03:16+0300

2025-03-01T03:16+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В договор долевого участия (ДДУ) с 1 марта 2025 года можно вносить условие о соответствии отделки стандарту застройщика вместо технических регламентов. Соответствующие поправки ранее были внесены в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". "Исходя из буквального толкования нового пункта закона, следует, что в случае, если стандарт застройщика будет являться неотъемлемой частью ДДУ, при возникновении споров относительно качества отделочных работ суды должны будут фактически установить лишь два обстоятельства - соответствует ли качество отделочных работ стандарту застройщика, и соответствует ли стандарт застройщика минимальным требованиям, утвержденным приказом Минстроя РФ", – рассказала РИА Недвижимость старший̆ партнер юридической̆ компании "Неделько и партнеры" Ольга Саутина. При этом нынешние техрегламенты продолжат действовать и после 1 марта. Дело в том, что регламенты регулируют в принципе определенные виды работ, а не только узко по ДДУ, объяснила эксперт. Она также подчеркнула, что включение в договор условия о применении стандартов застройщика остается правом сторон, а не их обязанностью. После вступления нового закона в силу, дольщик фактически не имеет права оказывать какого-либо влияния на условия по отделке, он может лишь либо согласиться с предлагаемыми условиями и заключить ДДУ, либо отказаться, уточнила Саутина. "Вводимые изменения соответствуют интересам застройщиков, которые смогут самостоятельно устанавливать требования к качеству отделочных работ на объекте и будут нести меньшую ответственность за нарушение своих обязательств. Для дольщиков из содержания закона польза не усматривается", - заявила эксперт. Она указала, что данные изменения не ограничивают право дольщиков на обращение в суд, но перспектива удовлетворения их требований сохранится только, если отделка не будет соответствовать стандарту застройщика или стандарт застройщика не будет соответствовать требованиям Минстроя. Как рассказала Саутина, ранее в ситуациях, когда в ДДУ включали условия о применении стандарта застройщика, суды приходили к выводу о том, что условия стандарта не освобождают от ответственности за передачу объекта со строительными недостатками, но после вступления закона в силу суды будут занимать иную позицию и будут отказывать дольщикам в удовлетворении требований. По мнению эксперта, понимание дольщиками бесперспективности обращения в суд в ситуациях, когда качество отделочных работ не будет соответствовать ожиданиям дольщиков или стандартам застройщиков, приведет к уменьшению количества судебных разбирательств.

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