Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доплату по индексированной военной пенсии произведут 1 марта - 01.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250301/doplata-855368967.html
Доплату по индексированной военной пенсии произведут 1 марта
Доплату по индексированной военной пенсии произведут 1 марта - 01.03.2025, ПРАЙМ
Доплату по индексированной военной пенсии произведут 1 марта
Доплата по индексированной военной пенсии на 9,5%, исходя из новых размеров за январь и февраль 2025 года, будет произведена 1 марта после вступления закона в... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T00:21+0300
2025-03-01T00:21+0300
экономика
рф
москва
михаил мишустин
госдума
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855368967.jpg?1740777681
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Доплата по индексированной военной пенсии на 9,5%, исходя из новых размеров за январь и февраль 2025 года, будет произведена 1 марта после вступления закона в силу вместе с выплатой пенсии за март. Индексация пенсий также коснется вдов российских военнослужащих. Ранее об этом на заседании Госдумы РФ заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Вместе с тем, замдиректора департамента соцгарантий Минобороны РФ Павел Олюшин на заседании профильного комитета Совфеда уточнил, что доплата пенсии будет осуществлена в первые два рабочих дня марта. Инициированный правительством РФ закон ранее был направлен на исполнение решения президента РФ по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%). Закон с 1 января 2025 года устанавливает размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона, в размере 93,59%, что позволяет увеличить "реальный" размер пенсии на 9,5% по отношению к январю 2024 года, сказал ранее, комментируя инициативу, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%, поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, москва, михаил мишустин, госдума, минобороны рф
Экономика, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Госдума, Минобороны РФ
00:21 01.03.2025
 
Доплату по индексированной военной пенсии произведут 1 марта

Доплата по индексированной военной пенсии на 9,5% будет произведена 1 марта

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Доплата по индексированной военной пенсии на 9,5%, исходя из новых размеров за январь и февраль 2025 года, будет произведена 1 марта после вступления закона в силу вместе с выплатой пенсии за март. Индексация пенсий также коснется вдов российских военнослужащих.
Ранее об этом на заседании Госдумы РФ заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
Вместе с тем, замдиректора департамента соцгарантий Минобороны РФ Павел Олюшин на заседании профильного комитета Совфеда уточнил, что доплата пенсии будет осуществлена в первые два рабочих дня марта.
Инициированный правительством РФ закон ранее был направлен на исполнение решения президента РФ по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%).
Закон с 1 января 2025 года устанавливает размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона, в размере 93,59%, что позволяет увеличить "реальный" размер пенсии на 9,5% по отношению к январю 2024 года, сказал ранее, комментируя инициативу, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%, поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата.
 
ЭкономикаРФМОСКВАМихаил МишустинГосдумаМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала