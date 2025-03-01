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Доплату по индексированной военной пенсии произведут 1 марта

Доплату по индексированной военной пенсии произведут 1 марта - 01.03.2025, ПРАЙМ

Доплату по индексированной военной пенсии произведут 1 марта

Доплата по индексированной военной пенсии на 9,5%, исходя из новых размеров за январь и февраль 2025 года, будет произведена 1 марта после вступления закона в... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T00:21+0300

2025-03-01T00:21+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Доплата по индексированной военной пенсии на 9,5%, исходя из новых размеров за январь и февраль 2025 года, будет произведена 1 марта после вступления закона в силу вместе с выплатой пенсии за март. Индексация пенсий также коснется вдов российских военнослужащих. Ранее об этом на заседании Госдумы РФ заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Вместе с тем, замдиректора департамента соцгарантий Минобороны РФ Павел Олюшин на заседании профильного комитета Совфеда уточнил, что доплата пенсии будет осуществлена в первые два рабочих дня марта. Инициированный правительством РФ закон ранее был направлен на исполнение решения президента РФ по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%). Закон с 1 января 2025 года устанавливает размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона, в размере 93,59%, что позволяет увеличить "реальный" размер пенсии на 9,5% по отношению к январю 2024 года, сказал ранее, комментируя инициативу, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%, поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата.

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