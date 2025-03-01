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Исламский эмират Афганистана осудил теракт в пакистанской семинарии

Исламский эмират Афганистана осудил теракт в пакистанской семинарии - 01.03.2025, ПРАЙМ

Исламский эмират Афганистана осудил теракт в пакистанской семинарии

Исламский эмират Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) в официальном заявлении решительно осудил нападение террориста-смертника | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T05:29+0300

2025-03-01T05:29+0300

2025-03-01T05:29+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Исламский эмират Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) в официальном заявлении решительно осудил нападение террориста-смертника на религиозную семинарию Дар уль-Улум Хаккания в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате которого погиб заместитель главы этого известнейшего исламского учебного заведения Хамид Уль-Хак Хаккани. Согласно заявлению, опубликованному пресс-секретарем ИЭА Забиуллой Моджахедом, "мученическая смерть Хамида Уль-Хака Хаккани является большой потерей для научных и религиозных учреждений". Исламский эмират также выразил соболезнования семье, друзьям и студентам погибшего. В результате проведенного смертником самоподрыва в исламской религиозной семинарии в Пакистане, известной как "Университет джихада", получили ранения более двух десятков человек, из них погибли семь человек. Взрыв произошел после пятничной молитвы, когда Хаккани выходил из мечети. В религиозном училище Дар уль-Улум Хаккания в свое время учились основатель радикального движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Мулла Омар, основатель "Сети Хаккани", видный деятель джихада 80-х годов Джелалуддин Хаккани, его сын - нынешний министр внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани, а также многочисленные члены клана Хаккани, занимающие ныне посты в правительстве Исламского эмирата.

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