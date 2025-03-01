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"Оказывать влияние на администрацию США". Пушков оценил силы Евросоюза - 01.03.2025, ПРАЙМ
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"Оказывать влияние на администрацию США". Пушков оценил силы Евросоюза
"Оказывать влияние на администрацию США". Пушков оценил силы Евросоюза - 01.03.2025, ПРАЙМ
"Оказывать влияние на администрацию США". Пушков оценил силы Евросоюза
Евросоюз окончательно превратился в политического противника президента США Дональда Трампа, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T18:00+0300
2025-03-01T18:06+0300
политика
алексей пушков
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Евросоюз окончательно превратился в политического противника президента США Дональда Трампа, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Евросоюз окончательно превратился в политического противника Трампа. В Брюсселе уже заявили, что "свободному миру нужен новый лидер". О неприятии Трампа говорят и настроения, и действия, и последние заявления руководителей ЕС, с которым Трамп не хочет иметь дело и которых, по сути, не признает. Встав на сторону Зеленского после скандала, ЕС вряд ли может рассчитывать оказывать влияние на администрацию США. Тактические разногласия между ними на глазах превращаются в стратегические. Это уже не трещины в западном альянсе. Это уже разлом", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
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алексей пушков
Политика, Алексей Пушков
18:00 01.03.2025 (обновлено: 18:06 01.03.2025)
 
"Оказывать влияние на администрацию США". Пушков оценил силы Евросоюза

Пушков: Евросоюз вряд ли рассчитывает, что сможет оказывать влияние на Белый дом

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Евросоюз окончательно превратился в политического противника президента США Дональда Трампа, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Евросоюз окончательно превратился в политического противника Трампа. В Брюсселе уже заявили, что "свободному миру нужен новый лидер". О неприятии Трампа говорят и настроения, и действия, и последние заявления руководителей ЕС, с которым Трамп не хочет иметь дело и которых, по сути, не признает. Встав на сторону Зеленского после скандала, ЕС вряд ли может рассчитывать оказывать влияние на администрацию США. Тактические разногласия между ними на глазах превращаются в стратегические. Это уже не трещины в западном альянсе. Это уже разлом", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
Пушков прокомментировал решение Макрона созвать евросаммит
16 февраля, 02:02
Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
 
ПолитикаАлексей Пушков
 
 
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