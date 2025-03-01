https://1prime.ru/20250301/gaz-855376075.html

Аналитик не видит в Туркмении конкурента России по поставкам газа в Турцию

Аналитик не видит в Туркмении конкурента России по поставкам газа в Турцию - 01.03.2025, ПРАЙМ

Аналитик не видит в Туркмении конкурента России по поставкам газа в Турцию

Туркменский газ вряд ли составит конкуренцию российскому в Турции из-за небольшого объема и географии поставок, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T12:12+0300

2025-03-01T12:12+0300

2025-03-01T12:12+0300

энергетика

турция

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"туркменгаз"

газопровод "турецкий поток"

голубой поток

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Туркменский газ вряд ли составит конкуренцию российскому в Турции из-за небольшого объема и географии поставок, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Поставки туркменского природного газа в Турцию начнутся 1 марта 2025 года и будут осуществляться через Иран в рамках бартерной схемы, сообщал в середине февраля посол Турции в Туркмении Ахмет Демирок. Соответствующее соглашение между компаниями Botas и "Туркменгазом" было подписано 10 февраля. Оно предусматривает поставку до 2 миллиардов кубометров газа в год. Переговоры по данному соглашению велись с 1998 года. "Пока что не ожидаем, что Туркменистан сможет составить российскому газу конкуренцию в Турции. Во-первых, планируемый объем поставок достаточно невелик – в пределах 2 миллиардов кубометров в год против около 21 миллиарда кубометров, которые в 2024 году поставила в Турцию Россия. Во-вторых, туркменский газ, вероятно, будет в большей степени ориентирован на восток Турции, в то время как российский газ поставляется на запад", – отметил Кауфман. Российский газ в Турцию приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров.

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турция, туркмения, россия, газ, "туркменгаз", газопровод "турецкий поток", голубой поток