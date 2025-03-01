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Аналитик не видит в Туркмении конкурента России по поставкам газа в Турцию
Аналитик не видит в Туркмении конкурента России по поставкам газа в Турцию - 01.03.2025, ПРАЙМ
Аналитик не видит в Туркмении конкурента России по поставкам газа в Турцию
Туркменский газ вряд ли составит конкуренцию российскому в Турции из-за небольшого объема и географии поставок, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T12:12+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Туркменский газ вряд ли составит конкуренцию российскому в Турции из-за небольшого объема и географии поставок, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Поставки туркменского природного газа в Турцию начнутся 1 марта 2025 года и будут осуществляться через Иран в рамках бартерной схемы, сообщал в середине февраля посол Турции в Туркмении Ахмет Демирок. Соответствующее соглашение между компаниями Botas и "Туркменгазом" было подписано 10 февраля. Оно предусматривает поставку до 2 миллиардов кубометров газа в год. Переговоры по данному соглашению велись с 1998 года. "Пока что не ожидаем, что Туркменистан сможет составить российскому газу конкуренцию в Турции. Во-первых, планируемый объем поставок достаточно невелик – в пределах 2 миллиардов кубометров в год против около 21 миллиарда кубометров, которые в 2024 году поставила в Турцию Россия. Во-вторых, туркменский газ, вероятно, будет в большей степени ориентирован на восток Турции, в то время как российский газ поставляется на запад", – отметил Кауфман. Российский газ в Турцию приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров.
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турция, туркмения, россия, газ, "туркменгаз", газопровод "турецкий поток", голубой поток
Энергетика, ТУРЦИЯ, ТУРКМЕНИЯ, РОССИЯ, Газ, "Туркменгаз", Газопровод "Турецкий поток", Голубой поток
Аналитик не видит в Туркмении конкурента России по поставкам газа в Турцию
Эксперт Кауфман: Туркмения не составит конкуренцию РФ по поставкам газа в Турцию
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Туркменский газ вряд ли составит конкуренцию российскому в Турции из-за небольшого объема и географии поставок, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
Поставки туркменского природного газа в Турцию начнутся 1 марта 2025 года и будут осуществляться через Иран в рамках бартерной схемы, сообщал в середине февраля посол Турции в Туркмении Ахмет Демирок. Соответствующее соглашение между компаниями Botas и "Туркменгазом" было подписано 10 февраля. Оно предусматривает поставку до 2 миллиардов кубометров газа в год. Переговоры по данному соглашению велись с 1998 года.
"Пока что не ожидаем, что Туркменистан сможет составить российскому газу конкуренцию в Турции. Во-первых, планируемый объем поставок достаточно невелик – в пределах 2 миллиардов кубометров в год против около 21 миллиарда кубометров, которые в 2024 году поставила в Турцию Россия. Во-вторых, туркменский газ, вероятно, будет в большей степени ориентирован на восток Турции, в то время как российский газ поставляется на запад", – отметил Кауфман.
Российский газ в Турцию приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".
Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров.
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