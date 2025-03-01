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Средняя биржевая цена на газ в Европе обновила двухлетний максимум
Средняя биржевая цена на газ в Европе обновила двухлетний максимум - 01.03.2025, ПРАЙМ
Средняя биржевая цена на газ в Европе обновила двухлетний максимум
Средняя биржевая цена газа в Европе выросла в феврале почти вдвое в годовом выражении – чуть превысила 540 долларов за тысячу кубометров, став максимальной за... | 01.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Средняя биржевая цена газа в Европе выросла в феврале почти вдвое в годовом выражении – чуть превысила 540 долларов за тысячу кубометров, став максимальной за два года – с февраля 2023 года, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Стоимость ближайших – на следующий месяц – газовых фьючерсов в феврале составила в среднем 541 доллар, что в 1,9 раза больше, чем в тот же месяц прошлого года – 287,4 доллара. При этом в месячном выражении цены в феврале выросли на 4,5%. Показатель стал максимальным с февраля 2023 года. Тогда средняя стоимость газа на европейской бирже составила 584 доллара, что больше на 7,9% Эксперты отмечали, что газовые котировки растут с октября в условиях наступления отопительного сезона и неопределенности с поставками из России – как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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Экономика, ЕВРОПА, Газ, цена
Средняя биржевая цена на газ в Европе обновила двухлетний максимум
ICE: средняя биржевая цена на газ в ЕС в феврале обновила двухлетний максимум
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Средняя биржевая цена газа в Европе выросла в феврале почти вдвое в годовом выражении – чуть превысила 540 долларов за тысячу кубометров, став максимальной за два года – с февраля 2023 года, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших – на следующий месяц – газовых фьючерсов в феврале составила в среднем 541 доллар, что в 1,9 раза больше, чем в тот же месяц прошлого года – 287,4 доллара. При этом в месячном выражении цены в феврале выросли на 4,5%.
Показатель стал максимальным с февраля 2023 года. Тогда средняя стоимость газа на европейской бирже составила 584 доллара, что больше на 7,9%
Эксперты отмечали, что газовые котировки растут с октября в условиях наступления отопительного сезона и неопределенности с поставками из России – как трубопроводного, так и сжиженного природного газа.
В Европе снизились цены на газ
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.