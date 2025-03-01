https://1prime.ru/20250301/gaz-855384445.html

Среднесуточный экспорт газа по "Турецкому потоку" в ЕС обновил максимум

Среднесуточный экспорт газа по "Турецкому потоку" в ЕС обновил максимум - 01.03.2025, ПРАЙМ

Среднесуточный экспорт газа по "Турецкому потоку" в ЕС обновил максимум

Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале выросли на 26,1% по сравнению с февралем прошлого года – до 1,55 миллиарда кубометров, тогда... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T21:43+0300

2025-03-01T21:43+0300

2025-03-01T21:44+0300

экономика

россия

газ

экспорт

газопровод "турецкий поток"

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/82945/96/829459689_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_9b7f8d5889be12479fde44dfe6633fc3.jpg

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале выросли на 26,1% по сравнению с февралем прошлого года – до 1,55 миллиарда кубометров, тогда как среднесуточные поставки в прошлом месяце достигли исторического максимума в 57,3 миллиона кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 по 28 февраля составил 1,55 миллиарда кубометров, или в среднем 57,3 миллиона кубометров в сутки. Среднесуточный показатель в феврале на 13,9% больше, чем в январе, и на 35,2% – чем в феврале прошлого года. Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию. Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,4% – до 32,75 миллиарда кубометров. Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется.

https://1prime.ru/20250301/ataka-855378518.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, экспорт, газопровод "турецкий поток", европа