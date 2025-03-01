https://1prime.ru/20250301/gaz-855384445.html
Среднесуточный экспорт газа по "Турецкому потоку" в ЕС обновил максимум
Среднесуточный экспорт газа по "Турецкому потоку" в ЕС обновил максимум - 01.03.2025, ПРАЙМ
Среднесуточный экспорт газа по "Турецкому потоку" в ЕС обновил максимум
Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале выросли на 26,1% по сравнению с февралем прошлого года – до 1,55 миллиарда кубометров, тогда... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T21:43+0300
2025-03-01T21:43+0300
2025-03-01T21:44+0300
экономика
россия
газ
экспорт
газопровод "турецкий поток"
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/82945/96/829459689_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_9b7f8d5889be12479fde44dfe6633fc3.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале выросли на 26,1% по сравнению с февралем прошлого года – до 1,55 миллиарда кубометров, тогда как среднесуточные поставки в прошлом месяце достигли исторического максимума в 57,3 миллиона кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 по 28 февраля составил 1,55 миллиарда кубометров, или в среднем 57,3 миллиона кубометров в сутки. Среднесуточный показатель в феврале на 13,9% больше, чем в январе, и на 35,2% – чем в феврале прошлого года. Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию. Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,4% – до 32,75 миллиарда кубометров. Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется.
https://1prime.ru/20250301/ataka-855378518.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82945/96/829459689_58:0:942:663_1920x0_80_0_0_a6d1e0ddc31d7f897b13b3de778e99e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, экспорт, газопровод "турецкий поток", европа
Экономика, РОССИЯ, Газ, экспорт, Газопровод "Турецкий поток", ЕВРОПА
Среднесуточный экспорт газа по "Турецкому потоку" в ЕС обновил максимум
ENTSOG: среднесуточный экспорт газа по "Турецкому потоку" в ЕС обновил максимум
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале выросли на 26,1% по сравнению с февралем прошлого года – до 1,55 миллиарда кубометров, тогда как среднесуточные поставки в прошлом месяце достигли исторического максимума в 57,3 миллиона кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 по 28 февраля составил 1,55 миллиарда кубометров, или в среднем 57,3 миллиона кубометров в сутки. Среднесуточный показатель в феврале на 13,9% больше, чем в январе, и на 35,2% – чем в феврале прошлого года.
Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию.
Украина атаковала станцию "Турецкого потока" на Кубани
Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории.
Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,4% – до 32,75 миллиарда кубометров.
Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется.