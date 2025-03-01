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Глава МИД Канады подтвердила готовность оказывать поддержку Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава МИД Канады подтвердила готовность оказывать поддержку Украине
Глава МИД Канады подтвердила готовность оказывать поддержку Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Канады подтвердила готовность оказывать поддержку Украине
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела беседу с главой министерства иностранных дел Украины Андреем Сибигой, в ходе которой подтвердила готовность... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T02:04+0300
2025-03-01T02:04+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мар – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела беседу с главой министерства иностранных дел Украины Андреем Сибигой, в ходе которой подтвердила готовность Канады и в дальнейшем оказывать поддержку Украине. "Я только что поговорила с главой МИД Украины и подтвердила неизменную поддержку, которую Канада оказывает этой стране. Мы продолжим предоставлять необходимую помощь, чтобы гарантировать безопасность, суверенитет и жизнеспособность Украины", – написала она в социальной сети Х. В феврале на пресс-конференции Жоли сообщила журналистам, что канадцы "очень поддерживают украинцев" и подчеркнула, что Оттава стремится стать частью обсуждений по гарантиям безопасности для Украины. После конфликта в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо соцсети Х выразил поддержку и сочувствие Украине. В период с 2022 по 2024 год правительство Канады выделило около 19 миллиардов канадских долларов (примерно 13,6 миллиарда долларов США) в качестве поддержки Украины. В частности, Оттава предоставила финансирование для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, а также поставила зенитный ракетный комплекс NASAMS, сообщал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на 70-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявлял Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо обсудить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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мировая экономика, украина, сша, канада, дональд трамп, джастин трюдо, владимир зеленский, мид украины, мид, нато, f-16
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, КАНАДА, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, МИД Украины, МИД, НАТО, F-16
02:04 01.03.2025
 
Глава МИД Канады подтвердила готовность оказывать поддержку Украине

Глава МИД Канады Жоли подтвердила готовность Канады оказывать поддержку Украине

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ВАШИНГТОН, 1 мар – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела беседу с главой министерства иностранных дел Украины Андреем Сибигой, в ходе которой подтвердила готовность Канады и в дальнейшем оказывать поддержку Украине.
"Я только что поговорила с главой МИД Украины и подтвердила неизменную поддержку, которую Канада оказывает этой стране. Мы продолжим предоставлять необходимую помощь, чтобы гарантировать безопасность, суверенитет и жизнеспособность Украины", – написала она в социальной сети Х.
В феврале на пресс-конференции Жоли сообщила журналистам, что канадцы "очень поддерживают украинцев" и подчеркнула, что Оттава стремится стать частью обсуждений по гарантиям безопасности для Украины.
После конфликта в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо соцсети Х выразил поддержку и сочувствие Украине.
В период с 2022 по 2024 год правительство Канады выделило около 19 миллиардов канадских долларов (примерно 13,6 миллиарда долларов США) в качестве поддержки Украины. В частности, Оттава предоставила финансирование для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, а также поставила зенитный ракетный комплекс NASAMS, сообщал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на 70-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявлял Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо обсудить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАСШАКАНАДАДональд ТрампДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийМИД УкраиныМИДНАТОF-16
 
 
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