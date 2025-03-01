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В Госдуме рассказали о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны - 01.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны
В Госдуме рассказали о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны - 01.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны
Выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле-мае этого года получат ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T03:01+0300
2025-03-01T03:01+0300
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япония
владимир путин
антон котяков
лдпр
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле-мае этого года получат ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). По словам депутата, такой указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 15 января 2025 года. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее заявил, что все выплаты будут перечислены Социальным фондом России проактивно. "Президентом подписан указ о единовременной выплате таким категориям граждан в связи с годовщиной Великой Победы: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 закона "О ветеранах", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны - в размере 80 тысяч рублей", - сказал Нилов. Согласно документу, выплату получат граждане РФ, проживающие в России, а также на территории некоторых бывших советских республик. "Кроме того, для ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 ФЗ "О ветеранах", бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей эта выплата составит 55 тысяч рублей", - добавил глава комитета.
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общество , россия, рф, финляндия, япония, владимир путин, антон котяков, лдпр, социальный фонд
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, ФИНЛЯНДИЯ, ЯПОНИЯ, Владимир Путин, Антон Котяков, ЛДПР, Социальный фонд
03:01 01.03.2025
 
В Госдуме рассказали о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны

Депутат Нилов: ветераны ВОВ получат 80 тысяч рублей в апреле-мае 2025 года

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле-мае этого года получат ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
По словам депутата, такой указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 15 января 2025 года. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее заявил, что все выплаты будут перечислены Социальным фондом России проактивно.
"Президентом подписан указ о единовременной выплате таким категориям граждан в связи с годовщиной Великой Победы: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 закона "О ветеранах", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны - в размере 80 тысяч рублей", - сказал Нилов.
Согласно документу, выплату получат граждане РФ, проживающие в России, а также на территории некоторых бывших советских республик.
"Кроме того, для ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 ФЗ "О ветеранах", бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей эта выплата составит 55 тысяч рублей", - добавил глава комитета.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФФИНЛЯНДИЯЯПОНИЯВладимир ПутинАнтон КотяковЛДПРСоциальный фонд
 
 
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