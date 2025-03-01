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В Госдуме предложили ввести утилизационный сбор на импортные лифты
В Госдуме предложили ввести утилизационный сбор на импортные лифты - 01.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести утилизационный сбор на импортные лифты
Утилизационный сбор на импортные лифты следует ввести, чтобы оказать поддержку отечественным лифтовым заводам, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T04:20+0300
2025-03-01T04:20+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Утилизационный сбор на импортные лифты следует ввести, чтобы оказать поддержку отечественным лифтовым заводам, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Было бы неплохо проработать введение утильсбора на импортные лифты по аналогии с автомобилями. Напомню, что утильсбор как платеж был введен с определенными целями. Во-первых, чтобы обеспечить финансами утилизацию и переработку авто после их выхода из строя, во-вторых – чтобы поддержать российских автопроизводителей. Вот второй аспект в случае с лифтами наиболее важен, он может стать той протекционистской мерой, которая поддержит отечественные лифтовые заводы, даст их развитию очередной импульс", - сказал Колунов.
Парламентарий добавил, что благодаря введению подобного сбора федеральный бюджет получит дополнительный источник дохода, а средства пойдут на финансирование программ поддержки лифтовой отрасли и на достижение целевых показателей по замене лифтов. Он отметил, что меры поддержки, как следствие, приведут к росту качества и надежности отечественного лифтового оборудования.
"Механизм расчета и оплаты утильсбора обкатан на примере автомобилей, важно грамотно его адаптировать к лифтам. Оплату, опять же, как и с авто, может контролировать ФТС", - заключил Колунов.
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В Госдуме предложили ввести утилизационный сбор на импортные лифты
Депутат Колунов предложил ввести утилизационный сбор на импортные лифты
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Утилизационный сбор на импортные лифты следует ввести, чтобы оказать поддержку отечественным лифтовым заводам, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Было бы неплохо проработать введение утильсбора на импортные лифты по аналогии с автомобилями. Напомню, что утильсбор как платеж был введен с определенными целями. Во-первых, чтобы обеспечить финансами утилизацию и переработку авто после их выхода из строя, во-вторых – чтобы поддержать российских автопроизводителей. Вот второй аспект в случае с лифтами наиболее важен, он может стать той протекционистской мерой, которая поддержит отечественные лифтовые заводы, даст их развитию очередной импульс", - сказал Колунов.
Парламентарий добавил, что благодаря введению подобного сбора федеральный бюджет получит дополнительный источник дохода, а средства пойдут на финансирование программ поддержки лифтовой отрасли и на достижение целевых показателей по замене лифтов. Он отметил, что меры поддержки, как следствие, приведут к росту качества и надежности отечественного лифтового оборудования.
"Механизм расчета и оплаты утильсбора обкатан на примере автомобилей, важно грамотно его адаптировать к лифтам. Оплату, опять же, как и с авто, может контролировать ФТС", - заключил Колунов.