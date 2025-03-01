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В Госдуме заявили, что неадекватная позиция ЕС препятствует миру на Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме заявили, что неадекватная позиция ЕС препятствует миру на Украине
В Госдуме заявили, что неадекватная позиция ЕС препятствует миру на Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме заявили, что неадекватная позиция ЕС препятствует миру на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что неадекватная позиция ряда европейских стран препятствует завершению конфликта и достижению мира | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T14:26+0300
2025-03-01T14:26+0300
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что неадекватная позиция ряда европейских стран препятствует завершению конфликта и достижению мира на Украине. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о предложении Европы продолжить конфликт на Украине еще на один год с целью ослабить Россию. США такой план не считают реалистичным, заявил госсекретарь, назвав подобную позицию европейских политиков неадекватной. По мнению Рубио, такой подход не ослабит Россию, а лишь помешает переговорам и создаст дополнительные преграды без влияния на достижение целей СВО.По его словам, в Вашингтоне фиксируют нереалистичность планов по урегулированию конфликта, предлагаемых отдельными европейскими политиками, которые продолжают надеяться на ослабление России. Как отметил Нестеренко, все эти теории не имеют ничего общего с реальным положением дел на поле боя и экономике."Не смотря на санкции и беспрецедентное давление, наша страна развивается, государство выполняет все социальные обязательства", - сказал Нестеренко.
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россия, госдума, ес, украина, владимир зеленский, вашингтон, сша, конфликт
Политика, РОССИЯ, Госдума, ЕС, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВАШИНГТОН, США, конфликт
14:26 01.03.2025
 
В Госдуме заявили, что неадекватная позиция ЕС препятствует миру на Украине

Депутат Нестеренко: ЕС продолжает конфликт, напрасно надеясь ослабить Россию

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что неадекватная позиция ряда европейских стран препятствует завершению конфликта и достижению мира на Украине.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о предложении Европы продолжить конфликт на Украине еще на один год с целью ослабить Россию. США такой план не считают реалистичным, заявил госсекретарь, назвав подобную позицию европейских политиков неадекватной. По мнению Рубио, такой подход не ослабит Россию, а лишь помешает переговорам и создаст дополнительные преграды без влияния на достижение целей СВО.
По его словам, в Вашингтоне фиксируют нереалистичность планов по урегулированию конфликта, предлагаемых отдельными европейскими политиками, которые продолжают надеяться на ослабление России.
Как отметил Нестеренко, все эти теории не имеют ничего общего с реальным положением дел на поле боя и экономике.
"Не смотря на санкции и беспрецедентное давление, наша страна развивается, государство выполняет все социальные обязательства", - сказал Нестеренко.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
Депутат Госдумы призвал украинские элиты и военных свергнуть Зеленского
08:47
 
ПолитикаРОССИЯГосдумаЕСУКРАИНАВладимир ЗеленскийВАШИНГТОНСШАконфликт
 
 
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