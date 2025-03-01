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"Госуслуги" открыли доступ к сервису по самозапрету на кредиты и займы

"Госуслуги" открыли доступ к сервису по самозапрету на кредиты и займы - 01.03.2025, ПРАЙМ

"Госуслуги" открыли доступ к сервису по самозапрету на кредиты и займы

Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах", он позволит защитить россиян от мошенников, сообщило Минцифры в... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T11:18+0300

2025-03-01T11:18+0300

2025-03-01T11:18+0300

минцифры

москва

кредиты

самозапрет на кредиты

общество

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах", он позволит защитить россиян от мошенников, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. Защитите себя от мошенников! Воспользуйтесь сервисом на "Госуслугах", который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов", - сказано в сообщении. У тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этой даты банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могу быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации. Также эта возможность распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключённые договоры. "Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на "Госуслугах". Понадобится электронная подпись. Создать её можно в приложении "Госключ". Так обеспечивается дополнительная защита от мошенников. Самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю. Затем при необходимости можно установить новый запрет", - добавили в Минцифры.

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