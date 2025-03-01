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ЦБ РФ жестко настроен на снижение инфляции, заявил советник председателя ЦБ
ЦБ РФ жестко настроен на снижение инфляции, заявил советник председателя ЦБ - 01.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ жестко настроен на снижение инфляции, заявил советник председателя ЦБ
Банк России жестко настроен на снижение инфляции к цели в 4%, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов . | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T11:52+0300
2025-03-01T11:52+0300
2025-03-01T11:52+0300
экономика
финансы
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россия
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Банк России жестко настроен на снижение инфляции к цели в 4%, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов . "Важно! Все, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели, на обеспечение ценовой стабильности - это то, что поручено нам обществом", - сказал он на конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации. Ранее в феврале ЦБ указал, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году. Однако для этого потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре.
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финансы, банки, россия, банк россии, инфляция
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России, инфляция
ЦБ РФ жестко настроен на снижение инфляции, заявил советник председателя ЦБ
Советник председателя ЦБ Тремасов: ЦБ настроен на снижение инфляции к цели в 4%
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Банк России жестко настроен на снижение инфляции к цели в 4%, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов .
"Важно! Все, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели, на обеспечение ценовой стабильности - это то, что поручено нам обществом", - сказал он на конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации.
Ранее в феврале ЦБ указал, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году. Однако для этого потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре.
ЦБ будет определять валюту для уставного капитала банков и страховщиков