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Иск жены экс-мэра Сочи к Минфину и МВД поступил в суд

Иск жены экс-мэра Сочи к Минфину и МВД поступил в суд - 01.03.2025, ПРАЙМ

Иск жены экс-мэра Сочи к Минфину и МВД поступил в суд

Иск супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины к министерству финансов РФ и МВД с требованием погасить за нее проценты по арестованному кредиту... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T03:01+0300

2025-03-01T03:01+0300

2025-03-01T03:01+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Иск супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины к министерству финансов РФ и МВД с требованием погасить за нее проценты по арестованному кредиту поступил в столичный суд, ранее его не стали рассматривать, изменив подсудность, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. "Зарегистрирован иск Копайгородской Я.Н. Ответчики: МВД РФ, министерство финансов РФ, Следственный департамент МВД России", - сказали в суде. Дата заседания не назначена. Ранее Тверской суд Москвы не стал рассматривать требование жены экс-мэра к ответчикам с требованием погасить за нее проценты по арестованному кредиту. Дело было передано по подсудности в Замоскворецкий райсуд. Такое решение было принято, поскольку изначально иск был заявлен к Минфину, но, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ, ответчиком должно быть МВД, так как вред, по мнению истца, причинен именно его сотрудниками. В итоге суд определил ответчиком МВД и передал дело по подсудности. Всего юристы Копайгородской подали три иска о взыскании процентов и компенсации морального вреда, суд объединил их в одно производство. Супруга экс-мэра просила Минфин платить проценты по кредиту, который она не может погасить из-за ареста счетов. Ее адвокат Елизавета Меткина рассказывала РИА Новости, что следователь добился ареста имущества Копайгородской, в том числе кредитов и имущества, купленного на эти кредиты. Так, в августе Альфа-банк выдал Копайгородской кредит на 98 миллионов рублей, эти деньги остались на ее счете. Из-за его ареста она не может ни погасить кредит, на вернуть деньги банку, а по нему начисляются проценты - 90 тысяч рублей в сутки. Копайгородская находится под домашним арестом. Ее задержали после допроса в МВД и предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину она не признает. Алексея Копайгородского столичный суд заключил под стражу 25 сентября 2024 года. Он также отвергает предъявленное ему обвинение. Бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроме того, в отношении супругов следствие МВД возбудило второе уголовное дело: по версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллиона рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

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бизнес, россия, рф, сочи, краснодарский край, мвд, альфа-банк