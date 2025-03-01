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Новые категории товаров подключатся к системе маркировки "Честный знак"

Новые категории товаров подключатся к системе маркировки "Честный знак" - 01.03.2025, ПРАЙМ

Новые категории товаров подключатся к системе маркировки "Честный знак"

Новые категории товаров подключатся к государственной системе маркировки "Честный знак" с 1 марта, среди них - косметика, бытовая химия, бакалея и ряд других... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T00:42+0300

2025-03-01T00:42+0300

2025-03-01T00:42+0300

бизнес

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Новые категории товаров подключатся к государственной системе маркировки "Честный знак" с 1 марта, среди них - косметика, бытовая химия, бакалея и ряд других продуктов. Как рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), с 1 марта начнется регистрация производителей и импортеров в сегменте "Косметика и бытовая химия", а также в сегменте "Бакалейная продукция" и "Автомобильные жидкости". Досрочно в системе "Честный знак" зарегистрировались 2,5 тысячи производителей и 1,7 тысяч импортеров косметики и бытовой химии, 28 тысяч участников бакалейного рынка, а также более 5 тысяч, сказали в ЦРПТ. С 1 марта также начнется маркировка медицинских перчаток и новых категорий товаров легкой промышленности - это нижнее белье, купальники, чулочно-носочные изделия, головные уборы, детская одежда, всего 12 позиций. Кроме этого, стартует маркировка влажных кормов для животных, также коды начнут наносить на консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. "Чтобы снизить нагрузку на бизнес, маркировка будет внедряться поэтапно. В каждой отрасли проводились пилотные проекты, компании тестировали процессы, и многие заранее подготовились, воспользовались программами поддержки и бесплатными решениями, которые предоставляет оператор системы маркировки", – отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, црпт