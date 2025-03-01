Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новые категории товаров подключатся к системе маркировки "Честный знак" - 01.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250301/kategorii-855370037.html
Новые категории товаров подключатся к системе маркировки "Честный знак"
Новые категории товаров подключатся к системе маркировки "Честный знак" - 01.03.2025, ПРАЙМ
Новые категории товаров подключатся к системе маркировки "Честный знак"
Новые категории товаров подключатся к государственной системе маркировки "Честный знак" с 1 марта, среди них - косметика, бытовая химия, бакалея и ряд других... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T00:42+0300
2025-03-01T00:42+0300
бизнес
экономика
москва
црпт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855370037.jpg?1740778973
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Новые категории товаров подключатся к государственной системе маркировки "Честный знак" с 1 марта, среди них - косметика, бытовая химия, бакалея и ряд других продуктов. Как рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), с 1 марта начнется регистрация производителей и импортеров в сегменте "Косметика и бытовая химия", а также в сегменте "Бакалейная продукция" и "Автомобильные жидкости". Досрочно в системе "Честный знак" зарегистрировались 2,5 тысячи производителей и 1,7 тысяч импортеров косметики и бытовой химии, 28 тысяч участников бакалейного рынка, а также более 5 тысяч, сказали в ЦРПТ. С 1 марта также начнется маркировка медицинских перчаток и новых категорий товаров легкой промышленности - это нижнее белье, купальники, чулочно-носочные изделия, головные уборы, детская одежда, всего 12 позиций. Кроме этого, стартует маркировка влажных кормов для животных, также коды начнут наносить на консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. "Чтобы снизить нагрузку на бизнес, маркировка будет внедряться поэтапно. В каждой отрасли проводились пилотные проекты, компании тестировали процессы, и многие заранее подготовились, воспользовались программами поддержки и бесплатными решениями, которые предоставляет оператор системы маркировки", – отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, црпт
Бизнес, Экономика, МОСКВА, ЦРПТ
00:42 01.03.2025
 
Новые категории товаров подключатся к системе маркировки "Честный знак"

Новые категории товаров подключатся к системе маркировки "Честный знак" с 1 марта

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Новые категории товаров подключатся к государственной системе маркировки "Честный знак" с 1 марта, среди них - косметика, бытовая химия, бакалея и ряд других продуктов.
Как рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), с 1 марта начнется регистрация производителей и импортеров в сегменте "Косметика и бытовая химия", а также в сегменте "Бакалейная продукция" и "Автомобильные жидкости".
Досрочно в системе "Честный знак" зарегистрировались 2,5 тысячи производителей и 1,7 тысяч импортеров косметики и бытовой химии, 28 тысяч участников бакалейного рынка, а также более 5 тысяч, сказали в ЦРПТ.
С 1 марта также начнется маркировка медицинских перчаток и новых категорий товаров легкой промышленности - это нижнее белье, купальники, чулочно-носочные изделия, головные уборы, детская одежда, всего 12 позиций. Кроме этого, стартует маркировка влажных кормов для животных, также коды начнут наносить на консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
"Чтобы снизить нагрузку на бизнес, маркировка будет внедряться поэтапно. В каждой отрасли проводились пилотные проекты, компании тестировали процессы, и многие заранее подготовились, воспользовались программами поддержки и бесплатными решениями, которые предоставляет оператор системы маркировки", – отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.
 
ЭкономикаБизнесМОСКВАЦРПТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала