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Казахстан снимет ограничения на поставку мяса в Россию

Казахстан снимет ограничения на поставку мяса в Россию - 01.03.2025, ПРАЙМ

Казахстан снимет ограничения на поставку мяса в Россию

Комитет ветеринарного контроля и надзора минсельхоза Казахстана продолжает работу по снятию временных ограничений на поставку животноводческой продукции в... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T07:51+0300

2025-03-01T07:51+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Комитет ветеринарного контроля и надзора минсельхоза Казахстана продолжает работу по снятию временных ограничений на поставку животноводческой продукции в Россию с северо-западных и центральных областей республики, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Комитет ветеринарного контроля и надзора минсельхоза страны продолжает работу по снятию временных ограничений с северо-западных и центральных областей Казахстана", - сказал Абаев. Он напомнил, что в рамках достигнутых договоренностей с 15 января 2024 года Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз в Россию животноводческой продукции, полученной от восприимчивых к ящуру животных из пяти зон. "Они имеют официальный статус "благополучия по ящуру с вакцинацией", признанный Всемирной организацией здоровья животных (ВОЗЖ), и охватывают территорию юго-восточных областей страны. С упомянутой даты в 2024 году в РФ экспортировано свыше 500 тонн мяса", - отметил посол. В целом за 11 месяцев 2024 года объем экспорта из Казахстана в Россию мяса и мясопродуктов (говядина, баранина, козлятина, конина) составил около 200 миллионов долларов США, добавил дипломат.

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сельское хозяйство, мировая экономика, казахстан, рф, москва, россельхознадзор