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Индекс деловой активности в промсекторе КНР в феврале вырос до 50,2 пункта

Индекс деловой активности в промсекторе КНР в феврале вырос до 50,2 пункта - 01.03.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в промсекторе КНР в феврале вырос до 50,2 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале вырос до 50,2 пункта против 49,1 пункта в январе, свидетельствуют опубликованные в... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T08:57+0300

2025-03-01T08:57+0300

2025-03-01T08:57+0300

китай

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промышленность

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ПЕКИН, 1 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале вырос до 50,2 пункта против 49,1 пункта в январе, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде. Как отметили в управлении, в феврале "деловой климат в обрабатывающей промышленности значительно улучшился". PMI крупных предприятий в феврале составил 52,5%, что на 2,6 процентных пункта выше, чем в предыдущем месяце. При этом PMI средних и малых предприятий составил 49,2% и 46,3% соответственно, что на 0,3 и 0,2 процентных пункта ниже, чем в предыдущем месяце, оба показателя ниже критической точки. Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 52,5 пункта, что на 2,7 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует о быстром восстановлении производственной деятельности предприятий обрабатывающей промышленности после праздника Весны, более извечного как Китайский Новый год. Индекс новых заказов в феврале составил 51,1 пункта, что на 1,9 процентных пункта выше, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует о восстановлении уровня рыночного спроса в обрабатывающей промышленности. Индекс запасов сырья составил 47,0 пункта, снизившись на 0,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, что говорит о снижении запасов основных видов сырья в обрабатывающей промышленности. Индекс занятости составил 48,6 пункта, что на 0,5 процентных пункта выше, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует об улучшении климата занятости на производственных предприятиях. Тем временем индекс поставок сырья в феврале составил 51,0%, что на 0,7 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует об ускорении сроков доставки поставщиками сырья в обрабатывающей промышленности.

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китай, pmi, пекин, промышленность