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КНР не советует своим ведущим деятелям в сфере ИИ посещать США, пишут СМИ
КНР не советует своим ведущим деятелям в сфере ИИ посещать США, пишут СМИ - 01.03.2025, ПРАЙМ
КНР не советует своим ведущим деятелям в сфере ИИ посещать США, пишут СМИ
Власти КНР дали указание своим ведущим деятелям в области искусственного интеллекта избегать поездок в США из соображений безопасности, сообщает газета Wall... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T09:03+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Власти КНР дали указание своим ведущим деятелям в области искусственного интеллекта избегать поездок в США из соображений безопасности, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Китайские власти дают указания ведущим предпринимателям и исследователям в области искусственного интеллекта избегать поездок в США, что отражает взгляд Пекина на эту технологию как на приоритет экономики и национальной безопасности", - говорится в сообщении. По данным газеты, власти КНР обеспокоены тем, что китайские эксперты по искусственному интеллекту, выезжающие за границу, могут разгласить конфиденциальную информацию о прогрессе страны или могут быть задержаны и использованы в качестве рычага давления на переговорах между США и Китаем. При этом, как уточняет газета, прямого запрета на поездки не было - скорее, были даны указания властями крупнейших технологических центров Китая, включая Шанхай, Пекин и Чжэцзян. Как сообщили газете источники, руководителям ведущих местных компаний в области искусственного интеллекта и других стратегически важных отраслей, таких как робототехника, рекомендуется не совершать поездки в США и союзные им страны без крайней необходимости, а тем, кто решил уехать, полагается сообщить о своих планах перед отъездом, а по возвращении проинформировать о том, что они делали и с кем встречались. В феврале руководитель отдела технологической корпорации Google по развитию и инновациям энергетического рынка Кэролайн Голин заявила, что США переживают кризис энергетических мощностей на фоне гонки развития технологий искусственного интеллекта с Китаем. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Двадцать седьмого января успех сервиса спровоцировал снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
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китай, пекин, сша, nvidia, apple, nasdaq composite, ии, развитие ии, технологии
КИТАЙ, Пекин, США, Nvidia, Apple, Nasdaq Composite, ИИ, развитие ИИ, Технологии
КНР не советует своим ведущим деятелям в сфере ИИ посещать США, пишут СМИ
WSJ: Китай рекомендует своим ведущим деятелям в сфере ИИ избегать поездок в США
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ.
Власти КНР дали указание своим ведущим деятелям в области искусственного интеллекта избегать поездок в США из соображений безопасности, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
"Китайские власти дают указания ведущим предпринимателям и исследователям в области искусственного интеллекта избегать поездок в США, что отражает взгляд Пекина на эту технологию как на приоритет экономики и национальной безопасности", - говорится в сообщении.
По данным газеты, власти КНР обеспокоены тем, что китайские эксперты по искусственному интеллекту, выезжающие за границу, могут разгласить конфиденциальную информацию о прогрессе страны или могут быть задержаны и использованы в качестве рычага давления на переговорах между США и Китаем. При этом, как уточняет газета, прямого запрета на поездки не было - скорее, были даны указания властями крупнейших технологических центров Китая, включая Шанхай, Пекин и Чжэцзян.
Как сообщили газете источники, руководителям ведущих местных компаний в области искусственного интеллекта и других стратегически важных отраслей, таких как робототехника, рекомендуется не совершать поездки в США и союзные им страны без крайней необходимости, а тем, кто решил уехать, полагается сообщить о своих планах перед отъездом, а по возвращении проинформировать о том, что они делали и с кем встречались.
В феврале руководитель отдела технологической корпорации Google по развитию и инновациям энергетического рынка Кэролайн Голин заявила, что США переживают кризис энергетических мощностей на фоне гонки развития технологий искусственного интеллекта с Китаем.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Двадцать седьмого января успех сервиса спровоцировал снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
Китайская DeepSeek угрожает лидерству США в сфере ИИ, пишет FA