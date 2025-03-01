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Лавров провел телефонный разговор с МИД Турции по украинскому конфликту
Лавров провел телефонный разговор с МИД Турции по украинскому конфликту - 01.03.2025, ПРАЙМ
Лавров провел телефонный разговор с МИД Турции по украинскому конфликту
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщил РИА Новости турецкий... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T16:06+0300
2025-03-01T16:06+0300
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СТАМБУЛ, 1 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Как сообщает источник, в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обсудили российско-украинский конфликт.Кроме того, ранее источник сообщил агентству РИА Новости о намерении Фидана заявить на встрече по Украине в Лондоне о готовности Турции принять переговоры по урегулированию украинского конфликта.
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турция, стамбул, мид, сергей лавров, украина
Политика, ТУРЦИЯ, Стамбул, МИД, Сергей Лавров, УКРАИНА
Лавров провел телефонный разговор с МИД Турции по украинскому конфликту
Лавров и МИД Турции Фидан обсудили по телефону вопросы по конфликту на Украине
СТАМБУЛ, 1 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Как сообщает источник, в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обсудили российско-украинский конфликт.
Кроме того, ранее источник сообщил агентству РИА Новости о намерении Фидана заявить на встрече по Украине в Лондоне о готовности Турции принять переговоры по урегулированию украинского конфликта.
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