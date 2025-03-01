https://1prime.ru/20250301/lavrov-855379339.html

Лавров провел телефонный разговор с МИД Турции по украинскому конфликту

Лавров провел телефонный разговор с МИД Турции по украинскому конфликту - 01.03.2025, ПРАЙМ

Лавров провел телефонный разговор с МИД Турции по украинскому конфликту

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщил РИА Новости турецкий... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T16:06+0300

2025-03-01T16:06+0300

2025-03-01T16:06+0300

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СТАМБУЛ, 1 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Как сообщает источник, в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обсудили российско-украинский конфликт.Кроме того, ранее источник сообщил агентству РИА Новости о намерении Фидана заявить на встрече по Украине в Лондоне о готовности Турции принять переговоры по урегулированию украинского конфликта.

https://1prime.ru/20250226/lavrov-855275153.html

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турция, стамбул, мид, сергей лавров, украина