https://1prime.ru/20250301/lavrov-855380770.html

Лавров попросил Турцию надавить на Киев для безопасности "Турецкого потока"

Лавров попросил Турцию надавить на Киев для безопасности "Турецкого потока" - 01.03.2025, ПРАЙМ

Лавров попросил Турцию надавить на Киев для безопасности "Турецкого потока"

Глава МИД России Сергей Лавров на фоне украинской атаки на компрессорную станцию "Турецкого потока" обратился к главе МИД Турции Хакану Фидану с просьбой... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T17:12+0300

2025-03-01T17:12+0300

2025-03-01T17:12+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров на фоне украинской атаки на компрессорную станцию "Турецкого потока" обратился к главе МИД Турции Хакану Фидану с просьбой использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных терактов, сообщил МИД РФ.В субботу глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По данным МИД РФ, Лавров сообщил о попытки атаки со стороны киевского режима компрессорной станции "Русская" на газопроводе "Турецкий поток" в ночь с 27 на 28 февраля. Лавров отметил, что атака была произведена с использованием трех беспилотных летательных аппаратов, и все три аппарата были ликвидированы средствами ПВО Вооруженных Сил РФ."Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", - сообщил МИД РФ.Как сообщает министерство, Фидан на просьбу Лаврова ответил, что Турция примет все необходимые меры.В развитие состоявшихся 24 февраля российско-турецких переговоров в Анкаре министры подтвердили важность дальнейшей согласованной работы России и Турции в интересах поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе на основе договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

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россия, мид, сергей лавров, владимир путин, турция, анкара, газопровод "турецкий поток", киев