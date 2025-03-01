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Лавров попросил Турцию надавить на Киев для безопасности "Турецкого потока" - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Лавров попросил Турцию надавить на Киев для безопасности "Турецкого потока"
Лавров попросил Турцию надавить на Киев для безопасности "Турецкого потока" - 01.03.2025, ПРАЙМ
Лавров попросил Турцию надавить на Киев для безопасности "Турецкого потока"
Глава МИД России Сергей Лавров на фоне украинской атаки на компрессорную станцию "Турецкого потока" обратился к главе МИД Турции Хакану Фидану с просьбой... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T17:12+0300
2025-03-01T17:12+0300
политика
россия
мид
сергей лавров
владимир путин
турция
анкара
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров на фоне украинской атаки на компрессорную станцию "Турецкого потока" обратился к главе МИД Турции Хакану Фидану с просьбой использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных терактов, сообщил МИД РФ.В субботу глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По данным МИД РФ, Лавров сообщил о попытки атаки со стороны киевского режима компрессорной станции "Русская" на газопроводе "Турецкий поток" в ночь с 27 на 28 февраля. Лавров отметил, что атака была произведена с использованием трех беспилотных летательных аппаратов, и все три аппарата были ликвидированы средствами ПВО Вооруженных Сил РФ."Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", - сообщил МИД РФ.Как сообщает министерство, Фидан на просьбу Лаврова ответил, что Турция примет все необходимые меры.В развитие состоявшихся 24 февраля российско-турецких переговоров в Анкаре министры подтвердили важность дальнейшей согласованной работы России и Турции в интересах поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе на основе договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
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россия, мид, сергей лавров, владимир путин, турция, анкара, газопровод "турецкий поток", киев
Политика, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров, Владимир Путин, ТУРЦИЯ, Анкара, Газопровод "Турецкий поток", Киев
17:12 01.03.2025
 
Лавров попросил Турцию надавить на Киев для безопасности "Турецкого потока"

Лавров попросил Анкару принять меры для защиты "Турецкого потока" от атак Киева

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров на фоне украинской атаки на компрессорную станцию "Турецкого потока" обратился к главе МИД Турции Хакану Фидану с просьбой использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных терактов, сообщил МИД РФ.
В субботу глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
По данным МИД РФ, Лавров сообщил о попытки атаки со стороны киевского режима компрессорной станции "Русская" на газопроводе "Турецкий поток" в ночь с 27 на 28 февраля. Лавров отметил, что атака была произведена с использованием трех беспилотных летательных аппаратов, и все три аппарата были ликвидированы средствами ПВО Вооруженных Сил РФ.
"Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", - сообщил МИД РФ.
Как сообщает министерство, Фидан на просьбу Лаврова ответил, что Турция примет все необходимые меры.
В развитие состоявшихся 24 февраля российско-турецких переговоров в Анкаре министры подтвердили важность дальнейшей согласованной работы России и Турции в интересах поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе на основе договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
Лавров провел телефонный разговор с МИД Турции по украинскому конфликту
16:06
 
ПолитикаРОССИЯМИДСергей ЛавровВладимир ПутинТУРЦИЯАнкараГазопровод "Турецкий поток"Киев
 
 
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