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Лавров попросил Турцию надавить на Киев для безопасности "Турецкого потока"
Лавров попросил Турцию надавить на Киев для безопасности "Турецкого потока" - 01.03.2025, ПРАЙМ
Лавров попросил Турцию надавить на Киев для безопасности "Турецкого потока"
Глава МИД России Сергей Лавров на фоне украинской атаки на компрессорную станцию "Турецкого потока" обратился к главе МИД Турции Хакану Фидану с просьбой... | 01.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров на фоне украинской атаки на компрессорную станцию "Турецкого потока" обратился к главе МИД Турции Хакану Фидану с просьбой использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных терактов, сообщил МИД РФ.В субботу глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По данным МИД РФ, Лавров сообщил о попытки атаки со стороны киевского режима компрессорной станции "Русская" на газопроводе "Турецкий поток" в ночь с 27 на 28 февраля. Лавров отметил, что атака была произведена с использованием трех беспилотных летательных аппаратов, и все три аппарата были ликвидированы средствами ПВО Вооруженных Сил РФ."Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", - сообщил МИД РФ.Как сообщает министерство, Фидан на просьбу Лаврова ответил, что Турция примет все необходимые меры.В развитие состоявшихся 24 февраля российско-турецких переговоров в Анкаре министры подтвердили важность дальнейшей согласованной работы России и Турции в интересах поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе на основе договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
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россия, мид, сергей лавров, владимир путин, турция, анкара, газопровод "турецкий поток", киев
Политика, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров, Владимир Путин, ТУРЦИЯ, Анкара, Газопровод "Турецкий поток", Киев
Лавров попросил Турцию надавить на Киев для безопасности "Турецкого потока"
Лавров попросил Анкару принять меры для защиты "Турецкого потока" от атак Киева
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров на фоне украинской атаки на компрессорную станцию "Турецкого потока" обратился к главе МИД Турции Хакану Фидану с просьбой использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных терактов, сообщил МИД РФ.
В субботу глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
По данным МИД РФ, Лавров сообщил о попытки атаки со стороны киевского режима компрессорной станции "Русская" на газопроводе "Турецкий поток" в ночь с 27 на 28 февраля. Лавров отметил, что атака была произведена с использованием трех беспилотных летательных аппаратов, и все три аппарата были ликвидированы средствами ПВО Вооруженных Сил РФ.
"Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", - сообщил МИД РФ.
Как сообщает министерство, Фидан на просьбу Лаврова ответил, что Турция примет все необходимые меры.
В развитие состоявшихся 24 февраля российско-турецких переговоров в Анкаре министры подтвердили важность дальнейшей согласованной работы России и Турции в интересах поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе на основе договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Лавров провел телефонный разговор с МИД Турции по украинскому конфликту