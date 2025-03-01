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"Мясорубка". Маск объяснил разницу в подходах Трампа и Зеленского - 01.03.2025, ПРАЙМ
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"Мясорубка". Маск объяснил разницу в подходах Трампа и Зеленского
"Мясорубка". Маск объяснил разницу в подходах Трампа и Зеленского - 01.03.2025, ПРАЙМ
"Мясорубка". Маск объяснил разницу в подходах Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на том, чтобы остановить конфликт на Украине, тогда как Зеленский... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T18:12+0300
2025-03-01T18:13+0300
политика
илон маск
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на том, чтобы остановить конфликт на Украине, тогда как Зеленский хотел получить новые деньги и продолжить боевые действия, заявил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Трамп настаивал на прекращении огня, которое остановило бы мясорубку. А Зеленский хотел получить (новые - ред.) деньги, чтобы продолжить ее", - написал Маск в комментарии к публикации с отрывком встречи Трампа и Зеленского в Белом доме. Трамп после перепалки заявил, что отверг намерение Зеленского вернуться к переговорам после срыва сделки о разработке украинских недр. Он также подчеркнул, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией без поддержки Вашингтона и должна немедленно задуматься о прекращении боевых действий. Маск после инцидента заявлял, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа.
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илон маск, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
18:12 01.03.2025 (обновлено: 18:13 01.03.2025)
 
"Мясорубка". Маск объяснил разницу в подходах Трампа и Зеленского

Маск: Трамп хотел остановить конфликт, а Зеленский - получить деньги

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на том, чтобы остановить конфликт на Украине, тогда как Зеленский хотел получить новые деньги и продолжить боевые действия, заявил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
"Трамп настаивал на прекращении огня, которое остановило бы мясорубку. А Зеленский хотел получить (новые - ред.) деньги, чтобы продолжить ее", - написал Маск в комментарии к публикации с отрывком встречи Трампа и Зеленского в Белом доме.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
Маск заявил о самоуничтожении Зеленского
Вчера, 23:59
Трамп после перепалки заявил, что отверг намерение Зеленского вернуться к переговорам после срыва сделки о разработке украинских недр. Он также подчеркнул, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией без поддержки Вашингтона и должна немедленно задуматься о прекращении боевых действий. Маск после инцидента заявлял, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа.
 
ПолитикаИлон МаскДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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