https://1prime.ru/20250301/meksika-855369782.html

Мексика не строит предположений о возможных санкциях против наркоторговцев

Мексика не строит предположений о возможных санкциях против наркоторговцев - 01.03.2025, ПРАЙМ

Мексика не строит предположений о возможных санкциях против наркоторговцев

Мексика не строит предположений относительно возможных приговоров в отношении наркоторговцев, выданных накануне в США, однако соглашения двух стран основаны на... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T00:36+0300

2025-03-01T00:36+0300

2025-03-01T00:36+0300

экономика

мировая экономика

общество

мексика

сша

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855369782.jpg?1740778604

МЕХИКО, 1 мар - ПРАЙМ. Мексика не строит предположений относительно возможных приговоров в отношении наркоторговцев, выданных накануне в США, однако соглашения двух стран основаны на мексиканском законодательстве, где смертная казнь не предусмотрена, заявил генеральный прокурор Мексики Александр Гертц Манеро. "Мы не можем строить предположения относительно возможных санкций. Напоминаю, что наказания назначаются не госдепартаментом США, а судебными органами. У нас есть четкие соглашения, основанные на законодательстве Мексики, где смертная казнь не предусмотрена. Эти условия должны соблюдаться в странах, с которыми у нас есть соглашения", - заявил Манеро в ходе пресс-конференции, которую транслировало в социальных сетях министерство безопасности Мексики. Правительство Мексики накануне в ходе крупнейшей в истории операции передало из своих тюрем в США 29 человек, выдачи которых Вашингтон добивался за их связи с наркокартелями и другие преступления. Среди экстрадированных в США - основатель Гвадалахарского картеля Рафаэль "Каро" Кинтеро, осужденный на 40 лет за похищение, пытки и убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками в 1985 году, главари картеля "Лос-Сетас" и брат лидера картеля Новое поколение Халиско Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу "Эль-Менчо". Министерство юстиции США ранее объявило, что прокуроры будут добиваться максимальных наказаний для всех экстрадированных. Шестерым из 29 человек, включая Рафаэля Кинтеро, может грозить смертная казнь из-за тяжести их преступлений, а еще 23 могут получить пожизненные сроки. По словам министра безопасности Мексики Омара Арфуша, который также выступал на пресс-конференции, кабинет безопасности страны располагал информацией о риске освобождения в Мексике некоторых из этих лиц или о возможных задержках в их процессах экстрадиции, вызванных решениями судей, "стремившихся предоставить им привилегии, как это уже происходило на протяжении многих лет". Учитывая уровень опасности, которую представляли задержанные, кабинет безопасности совместно с Генеральной прокуратурой принял решение о их передаче США. "Мы не можем допустить, чтобы судьи злоупотребляли своим положением в пользу преступников. В рамках нашей политики нулевой безнаказанности Генеральная прокуратура уже начала разбирательства в отношении нескольких судей, решения которых могли привести к освобождению особо опасных преступников. Мы будем добиваться полной ответственности для тех, кто ставит под угрозу безопасность нашей страны", - заявил в этой связи Гертц Манеро. Генпрокурор Мексики также пояснил, что выдача преступников в США проходила не в рамках процесса экстрадиции, а согласно закону о национальной безопасности и конституции, которые "позволяют принимать такие решения, если они касаются безопасности страны" - строго в рамках закона и в ответ на официальный запрос от правительства США.

мексика

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , мексика, сша, вашингтон