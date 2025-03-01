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Чехия значительно сократила число задержанных нелегальных мигрантов

Чехия значительно сократила число задержанных нелегальных мигрантов - 01.03.2025, ПРАЙМ

Чехия значительно сократила число задержанных нелегальных мигрантов

Число задержанных при транзите через Чехию нелегальных мигрантов в 2024 году по сравнению с предыдущим годом сократилось на 90% и составило в общей сложности... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T17:40+0300

2025-03-01T17:40+0300

2025-03-01T17:40+0300

чехия

мвд

словакия

турция

мигранты

задержание

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ПРАГА, 1 мар – ПРАЙМ. Число задержанных при транзите через Чехию нелегальных мигрантов в 2024 году по сравнению с предыдущим годом сократилось на 90% и составило в общей сложности 420 человек, сообщило в субботу издание České noviny со ссылкой на данные МВД республики. "В прошлом году при транзите через Чехию было задержано 420 нелегальных мигрантов, что на 90% меньше, чем в 2023 году. Две трети из задержанных составили граждане Сирии, далее следуют граждане Турции, Афганистана, Эфиопии и Монголии", - говорится в сообщении. Чаще всего нелегальные мигранты попадали в Чехию воздушным транспортом, таковых было 219 человек, которые для этого использовали, в основном, авиарейсы через Грецию, а при паспортном контроле предъявляли поддельные документы. Наземный транзит через Чехию использовали те нелегальные мигранты, которые намеревались попасть в Германию и другие страны Западной Европы, где у них как правило жили родственники или знакомые. Наибольшей популярностью при этом пользовался так называемый "балканский маршрут", который вел из стран Западных Балкан через Сербию, Венгрию и Словакию в Чехию и далее на запад Европы. В прошлом году в чешские органы власти было подано в общей сложности 1,3 тысячи заявлений от иностранных граждан с просьбой о предоставлении международной защиты. Больше всего таких заявлений подали граждане Узбекистана (224), Украины (205), Вьетнама (186) и Турции (99), добавило издание со ссылкой на статистику МВД. При реализации программы содействия добровольному возвращению, организованной чешским МВД, в свои страны вернулись в общей сложности 748 человек. В свою очередь, в рамках принудительного возвращения, организованного полицией, Чехию покинул 201 человек. Наиболее распространенными целевыми странами при этом были Словакия, Румыния и Украина.

https://1prime.ru/20250301/chekhiya-855379744.html

чехия

словакия

турция

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, мвд, словакия, турция, мигранты, задержание