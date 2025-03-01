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Минфин по-прежнему не планирует новых раундов по замещению евробондов - 01.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250301/minfin-855377164.html
Минфин по-прежнему не планирует новых раундов по замещению евробондов
Минфин по-прежнему не планирует новых раундов по замещению евробондов - 01.03.2025, ПРАЙМ
Минфин по-прежнему не планирует новых раундов по замещению евробондов
Минфин России по-прежнему не планирует новых раундов по замещению суверенных евробондов - не видит большого интереса к нему со стороны инвесторов, заявил... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T13:40+0300
2025-03-01T13:40+0300
экономика
минфин
финансы
россия
евробонды
инвесторы
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Минфин России по-прежнему не планирует новых раундов по замещению суверенных евробондов - не видит большого интереса к нему со стороны инвесторов, заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов. "Мы такую домашнюю работу после замещения делаем: пытаемся понять, почему не заместились те, кто не заместился. Пока какого-то большого интереса ко второму раунду мы не видим. Иными словами, все, кто хотел, все поучаствовали в этой сделке", - сказал он в кулуарах конференции Smart-Lab&amp;Cbonds. "Мы в целом изначально говорили, что второго раунда мы не планируем, потому что для нас вопрос связан с большим количеством рисков фрода, чем первый. Поэтому изначально пытались заместить сразу максимальный объем бумаг, делали это разово. Пока жизнь показывает, что ничего не поменялось", - добавил он. Минфин России в декабре завершил процесс замещения суверенных российских еврооблигаций. Министерство заместило 64,2% бумаг на сумму, эквивалентную 20,8 миллиарда долларов по номиналу. Оставшиеся незамещенными облигации продолжают обращаться на вторичном рынке и обслуживаться. Тогда же в министерстве заявляли, что на текущем этапе не рассматривают возможность второго раунда замещения оставшихся незамещенными евробондов.
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минфин, финансы, россия, евробонды, инвесторы
Экономика, Минфин, Финансы, РОССИЯ, евробонды, инвесторы
13:40 01.03.2025
 
Минфин по-прежнему не планирует новых раундов по замещению евробондов

Мамонов: Минфин не видит интереса инвесторов к раундам по замещению евробондов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Минфин России по-прежнему не планирует новых раундов по замещению суверенных евробондов - не видит большого интереса к нему со стороны инвесторов, заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов.
"Мы такую домашнюю работу после замещения делаем: пытаемся понять, почему не заместились те, кто не заместился. Пока какого-то большого интереса ко второму раунду мы не видим. Иными словами, все, кто хотел, все поучаствовали в этой сделке", - сказал он в кулуарах конференции Smart-Lab&Cbonds.
"Мы в целом изначально говорили, что второго раунда мы не планируем, потому что для нас вопрос связан с большим количеством рисков фрода, чем первый. Поэтому изначально пытались заместить сразу максимальный объем бумаг, делали это разово. Пока жизнь показывает, что ничего не поменялось", - добавил он.
Минфин России в декабре завершил процесс замещения суверенных российских еврооблигаций. Министерство заместило 64,2% бумаг на сумму, эквивалентную 20,8 миллиарда долларов по номиналу. Оставшиеся незамещенными облигации продолжают обращаться на вторичном рынке и обслуживаться.
Тогда же в министерстве заявляли, что на текущем этапе не рассматривают возможность второго раунда замещения оставшихся незамещенными евробондов.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
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