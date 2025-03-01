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Мошенники пользуются слухами о возвращении брендов в РФ, сообщила эксперт - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Мошенники пользуются слухами о возвращении брендов в РФ, сообщила эксперт
Мошенники пользуются слухами о возвращении брендов в РФ, сообщила эксперт - 01.03.2025, ПРАЙМ
Мошенники пользуются слухами о возвращении брендов в РФ, сообщила эксперт
Тема возможного возвращения западных брендов в РФ создает предлоги для новых кибератак, сообщила агентству РИА Новости старший аналитик департамента защиты от... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T10:07+0300
2025-03-01T10:07+0300
мошенничество
россия
мошеннические схемы
мошенничество
фишинг
фишинговые сайты
борьба с фишингом
mastercard
visa
технологии
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Тема возможного возвращения западных брендов в РФ создает предлоги для новых кибератак, сообщила агентству РИА Новости старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына. Как отметила эксперт, хакеры преследуют самые разные цели: от похищения личных данных для продажи до оформления займов на имя жертвы. компании F6 Мария Синицына. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на источники начали писать о якобы имеющихся планах возврата некоторых иностранных брендов и компаний в Россию.Как отметила Синицына, тема возможного возвращения иностранных брендов значительно расширила возможности кибермошенников, предоставив им новые предлоги для атак. Мошенники могут похитить личные данные жертвы, такие как номера и секретные коды банковских карт, а также данные для входа в государственные и банковские сервисы или в аккаунты мессенджеров. "Используя эти данные, злоумышленники могут, например, продать их, использовать для кражи денег с банковских счетов пользователя, оформления на него займов, применять полученную информацию в схемах телефонного мошенничества против пользователя и его близких", - сказала Синицына.Кроме того, на руку злоумышленникам играет тот факт, что большинство зарубежных брендов покинули Россию до того, как фишинг и скам поднялись на новый уровень. И сейчас у россиян стерлись воспоминания о том, что раньше их использовали в мошеннических схемах - мошенники используют оставшееся доверие.От имени якобы возвращающихся брендов они проводят фейковые розыгрыши, предлагают получить несуществующие "компенсации", "подарки" и скидки на будущие покупки, скачать в фейковом сторе приложение бренда, которое на самом деле является вредоносным, рассказала эксперт. Как отметила эксперт, большинство схем нацелены на взрослое платежеспособное население, однако некоторые схемы нацелены и на детей.По словам Синициной, мошенники быстро и активно реагируют на новости, которыми интересуется широкая аудитория, поэтому между громким событием и созданием фишингово или скамерского ресурса с использованием громкого инфоповода зачастую может пройти всего пара дней. "Стоило только возникнуть разговорам про возможное возвращение Visa и MasterCard в России, как уже в последующие дни были зафиксированы рассылки мошеннических смс, замаскированных под сообщения от банка, с предложением восстановить карты этих систем и перейти по ссылке", - добавила аналитик. Эксперт рекомендует проверять сайты, перед тем, как вводить свои данные, например, для заказа товара или услуги. Нужно обращать внимание на дату регистрации домена: злоумышленники часто регистрируют их всего за несколько дней до мошеннических действий. Не переходите по ссылкам из смс и сообщений в мессенджерах, даже если внешне они похожи на сообщения от известных брендов.
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4.7
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россия, мошеннические схемы, мошенничество, фишинг, фишинговые сайты, борьба с фишингом, mastercard, visa, технологии
Мошенничество, РОССИЯ, мошеннические схемы, мошенничество, фишинг, фишинговые сайты, борьба с фишингом, Mastercard, Visa, Технологии
10:07 01.03.2025
 
Мошенники пользуются слухами о возвращении брендов в РФ, сообщила эксперт

Аналитик Синицына: хакеры пользуются слухами о возвращении зарубежных брендов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлобальная атака вируса-вымогателя
Глобальная атака вируса-вымогателя - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Тема возможного возвращения западных брендов в РФ создает предлоги для новых кибератак, сообщила агентству РИА Новости старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына. Как отметила эксперт, хакеры преследуют самые разные цели: от похищения личных данных для продажи до оформления займов на имя жертвы. компании F6 Мария Синицына.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на источники начали писать о якобы имеющихся планах возврата некоторых иностранных брендов и компаний в Россию.
Как отметила Синицына, тема возможного возвращения иностранных брендов значительно расширила возможности кибермошенников, предоставив им новые предлоги для атак. Мошенники могут похитить личные данные жертвы, такие как номера и секретные коды банковских карт, а также данные для входа в государственные и банковские сервисы или в аккаунты мессенджеров.
"Используя эти данные, злоумышленники могут, например, продать их, использовать для кражи денег с банковских счетов пользователя, оформления на него займов, применять полученную информацию в схемах телефонного мошенничества против пользователя и его близких", - сказала Синицына.
Кроме того, на руку злоумышленникам играет тот факт, что большинство зарубежных брендов покинули Россию до того, как фишинг и скам поднялись на новый уровень. И сейчас у россиян стерлись воспоминания о том, что раньше их использовали в мошеннических схемах - мошенники используют оставшееся доверие.
От имени якобы возвращающихся брендов они проводят фейковые розыгрыши, предлагают получить несуществующие "компенсации", "подарки" и скидки на будущие покупки, скачать в фейковом сторе приложение бренда, которое на самом деле является вредоносным, рассказала эксперт. Как отметила эксперт, большинство схем нацелены на взрослое платежеспособное население, однако некоторые схемы нацелены и на детей.
По словам Синициной, мошенники быстро и активно реагируют на новости, которыми интересуется широкая аудитория, поэтому между громким событием и созданием фишингово или скамерского ресурса с использованием громкого инфоповода зачастую может пройти всего пара дней.
"Стоило только возникнуть разговорам про возможное возвращение Visa и MasterCard в России, как уже в последующие дни были зафиксированы рассылки мошеннических смс, замаскированных под сообщения от банка, с предложением восстановить карты этих систем и перейти по ссылке", - добавила аналитик.
Эксперт рекомендует проверять сайты, перед тем, как вводить свои данные, например, для заказа товара или услуги. Нужно обращать внимание на дату регистрации домена: злоумышленники часто регистрируют их всего за несколько дней до мошеннических действий. Не переходите по ссылкам из смс и сообщений в мессенджерах, даже если внешне они похожи на сообщения от известных брендов.
Парковочный столб у здания Банка России на улице Неглинная в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
Россиян предупредили о мошенниках, действующих под видом Банка России
Вчера, 03:03
 
МошенничествоРОССИЯмошеннические схемымошенничествофишингфишинговые сайтыборьба с фишингомMastercardVisaТехнологии
 
 
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