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В Москве пройдет юбилейная церемония вручения музыкальной премии "Виктория"

В Москве пройдет юбилейная церемония вручения музыкальной премии "Виктория" - 01.03.2025, ПРАЙМ

В Москве пройдет юбилейная церемония вручения музыкальной премии "Виктория"

Десятая юбилейная церемония вручения российской национальной музыкальной премии "Виктория-2025" пройдет 1 марта на концертной площадке "Live Арена". | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T00:39+0300

2025-03-01T00:39+0300

2025-03-01T00:39+0300

экономика

общество

москва

михаил гуцериев

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Десятая юбилейная церемония вручения российской национальной музыкальной премии "Виктория-2025" пройдет 1 марта на концертной площадке "Live Арена". По словам президента премии "Виктория" Юрия Костина, цель проекта - не просто награждение артистов, но и формирование честного и независимого инструмента оценки музыкального творчества, а также поддержка новых талантов и развитие отечественной музыкальной индустрии в целом. В этом году на соискание премии было подано порядка 600 музыкальных произведений и проектов, опубликованных в период с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года. С помощью закрытого голосования были определены финалисты в 13 номинациях. В жюри вошли ведущие артисты, композиторы, поэты, продюсеры, топ-менеджеры медиахолдингов и музыкальных лейблов. Имена победителей объявят на торжественной церемонии награждения. На сцене "Live Арены" выступят звезды отечественной эстрады, среди которых Григорий Лепс, Люся Чеботина, Дима Билан, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Татьяна Куртукова и другие. Российская национальная музыкальная премия "Виктория" была учреждена в 2015 году поэтом и предпринимателем Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым и медиаменеджером Юрием Костиным. Победителей премии определяет профессиональное жюри из 400 признанных музыкальных экспертов. Премия "Виктория" присуждается по 13 основным номинациям, а также в специальных категориях, отражающих главные тенденции мира музыки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , москва, михаил гуцериев