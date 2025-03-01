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Нефтяники обязаны продавать нефтехимию на бирже

Нефтяники обязаны продавать нефтехимию на бирже - 01.03.2025, ПРАЙМ

Нефтяники обязаны продавать нефтехимию на бирже

Нефтяники обязаны продавать произведенную ими нефтехимическую продукцию на бирже: в силу вступил норматив обязательных продаж нефтехимии на бирже в размере 10%... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T00:48+0300

2025-03-01T00:48+0300

2025-03-01T00:48+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Нефтяники обязаны продавать произведенную ими нефтехимическую продукцию на бирже: в силу вступил норматив обязательных продаж нефтехимии на бирже в размере 10% от общих продаж, первые торги по новым правилам пройдут на первых торгах весны - в понедельник, 3 марта. Минимум биржевых продаж установлен в размере 10% от среднего арифметического значения объемов продукта, реализованного за три года, предшествующих году расчета величины продаваемого на бирже товара. В перечень нормируемых нефтехимических товаров вошли нефтяной ортоксилол, нефтяной толуол, стирол и синтетический технический фенол. Мера распространяется на компании, которые занимают доминирующее положение на этом товарном рынке. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев в позапрошлом году говорил, что национальным планом развития конкуренции предусмотрен вывод на биржу отдельных нефтегазохимических товаров, в том числе в целях формирования национальных ценовых индикаторов. ФАС объясняла необходимость создания отечественных индикаторов (в частности, на продукты нефтегазохимической промышленности) тем, что до последнего времени российские площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Но внутренние цены, привязанные к так называемым "нетбэкам", создают предпосылки завышения цен для российских производителей и потребителей, считают в службе.

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