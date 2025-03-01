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Несовершеннолетние не смогут купить энергетики с 1 марта - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Несовершеннолетние не смогут купить энергетики с 1 марта
Несовершеннолетние не смогут купить энергетики с 1 марта - 01.03.2025, ПРАЙМ
Несовершеннолетние не смогут купить энергетики с 1 марта
Несовершеннолетние не смогут купить энергетики и опасные бытовые товары с газом (в том числе зажигалки и баллончики для их заправки) с 1 марта, в силу вступают... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T00:24+0300
2025-03-01T00:24+0300
бизнес
москва
рф
wildberries
ozon
яндекс маркет
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Несовершеннолетние не смогут купить энергетики и опасные бытовые товары с газом (в том числе зажигалки и баллончики для их заправки) с 1 марта, в силу вступают соответствующие федеральные законы. Если у продавца будут сомнения в возрасте покупателя, он вправе будет потребовать паспорт. При нарушении нормы, касающейся продажи зажигалок, размер штрафа для юридических лиц составит до 600 000 рублей, для должностных лиц - до 300 000 рублей, для физических лиц - до 60 000 рублей. При продаже энергетиков несовершеннолетним должностное лицо накажут по КоАП РФ на сумму 100-200 тысяч рублей, юрлицо заплатит от 300 до 500 тысяч рублей. РИА Новости опросило маркетплейсы Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" об ограничениях продажи энергетиков с 1 марта. Так, на Ozon и Wildberries такие товары отнесены к категории "18+". "При получении товара "для взрослых" в случае сомнений в возрасте покупателя сотрудник пункта выдачи может попросить показать документ, удостоверяющий личность. Мы постоянно проверяем подобные карточки и оперативно блокируем их в случае нарушений или маскировки под другие товары", - сказали в Ozon. "В связи с вступлением в силу запрета на продажу энергетических напитков и зажигалок несовершеннолетним мы заранее внедрили необходимые меры контроля. На платформе такие товары давно отнесены к категории "18+", а изображения карточек данной продукции автоматически скрываются без акцептирования своего возраста. Дополнительно мы обновляем инструкции для менеджеров пунктов выдачи заказов: выдача энергетиков клиентам возможна только при предъявлении документа, подтверждающего совершеннолетие", - отметили в пресс-службе "РВБ" (объединенная компания Wildberries и Russ). В пресс-службе сервисов e-commerce "Яндекса" рассказали, что с 1 марта нельзя будет купить энергетики на "Яндекс Маркете" и в "Яндекс Еде", но они останутся в "Яндекс Лавке". "Заказы, в которых есть энергетик, нельзя будет оставить у двери - их мы будем доставлять в руки клиенту. Курьеру также нужно будет удостовериться, что получателю есть 18 лет, проверив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", - сказали в компании, уточнив, что сейчас идет разработка алгоритма верификации возраста покупателя. В пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ) напомнили агентству о том, что в январе кабмин дополнил перечень случаев использования Единой биометрической системы возможностью подтверждения возраста при приобретении тонизирующих напитков. Соответственно, после запуска сервиса подтвердить возраст при покупке энергетика можно будет как по документам, так и с помощью стандартной биометрии, зарегистрированной в приложении "Госуслуги Биометрия". "Центр биометрических технологий работает над реализацией такой услуги. Рассчитываем, что функцией подтверждения возраста при покупке энергетика можно будет воспользоваться как в онлайне, так и в офлайне", - добавили в ЦБТ.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, москва, рф, wildberries, ozon, яндекс маркет
Бизнес, МОСКВА, РФ, Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет
00:24 01.03.2025
 
Несовершеннолетние не смогут купить энергетики с 1 марта

Несовершеннолетние не смогут купить энергетики с 1 марта

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Несовершеннолетние не смогут купить энергетики и опасные бытовые товары с газом (в том числе зажигалки и баллончики для их заправки) с 1 марта, в силу вступают соответствующие федеральные законы.
Если у продавца будут сомнения в возрасте покупателя, он вправе будет потребовать паспорт. При нарушении нормы, касающейся продажи зажигалок, размер штрафа для юридических лиц составит до 600 000 рублей, для должностных лиц - до 300 000 рублей, для физических лиц - до 60 000 рублей. При продаже энергетиков несовершеннолетним должностное лицо накажут по КоАП РФ на сумму 100-200 тысяч рублей, юрлицо заплатит от 300 до 500 тысяч рублей.
РИА Новости опросило маркетплейсы Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" об ограничениях продажи энергетиков с 1 марта. Так, на Ozon и Wildberries такие товары отнесены к категории "18+". "При получении товара "для взрослых" в случае сомнений в возрасте покупателя сотрудник пункта выдачи может попросить показать документ, удостоверяющий личность. Мы постоянно проверяем подобные карточки и оперативно блокируем их в случае нарушений или маскировки под другие товары", - сказали в Ozon.
"В связи с вступлением в силу запрета на продажу энергетических напитков и зажигалок несовершеннолетним мы заранее внедрили необходимые меры контроля. На платформе такие товары давно отнесены к категории "18+", а изображения карточек данной продукции автоматически скрываются без акцептирования своего возраста. Дополнительно мы обновляем инструкции для менеджеров пунктов выдачи заказов: выдача энергетиков клиентам возможна только при предъявлении документа, подтверждающего совершеннолетие", - отметили в пресс-службе "РВБ" (объединенная компания Wildberries и Russ).
В пресс-службе сервисов e-commerce "Яндекса" рассказали, что с 1 марта нельзя будет купить энергетики на "Яндекс Маркете" и в "Яндекс Еде", но они останутся в "Яндекс Лавке". "Заказы, в которых есть энергетик, нельзя будет оставить у двери - их мы будем доставлять в руки клиенту. Курьеру также нужно будет удостовериться, что получателю есть 18 лет, проверив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", - сказали в компании, уточнив, что сейчас идет разработка алгоритма верификации возраста покупателя.
В пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ) напомнили агентству о том, что в январе кабмин дополнил перечень случаев использования Единой биометрической системы возможностью подтверждения возраста при приобретении тонизирующих напитков. Соответственно, после запуска сервиса подтвердить возраст при покупке энергетика можно будет как по документам, так и с помощью стандартной биометрии, зарегистрированной в приложении "Госуслуги Биометрия".
"Центр биометрических технологий работает над реализацией такой услуги. Рассчитываем, что функцией подтверждения возраста при покупке энергетика можно будет воспользоваться как в онлайне, так и в офлайне", - добавили в ЦБТ.
 
БизнесМОСКВАРФWildberriesOzonЯндекс Маркет
 
 
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