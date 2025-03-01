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В Вологодской области ввели ограничения на продажу алкоголя
В Вологодской области ввели ограничения на продажу алкоголя - 01.03.2025, ПРАЙМ
В Вологодской области ввели ограничения на продажу алкоголя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Закон об ограничении розничной продажа алкоголя в Вологодской области вступает в силу с 1 марта 2025 года – теперь в торговых | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T00:30+0300
2025-03-01T00:30+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Закон об ограничении розничной продажа алкоголя в Вологодской области вступает в силу с 1 марта 2025 года – теперь в торговых объектах региона алкоголь можно будет приобрести по будним дням с 12 до 14 часов, в выходные и праздничные дни остается обычный режим торговли.
"С 1 марта вступает в силу закон об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области", - отметил в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.
Закон об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области был принят Законодательным собранием региона в конце ноября 2024 года. В соответствии с документом в Вологодской области с понедельника по пятницу алкоголь можно будет приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя может осуществляться с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. В объектах общепита (кафе, буфеты, бары), расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя будет осуществляться с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00. В выходные и нерабочие праздничные дни – с 8.00 до 23.00. При этом бары и кафе смогут продавать алкоголь с 8.00 до 23.00 при одновременном соблюдении ряда условий, указанных в законе.
Губернатор назвал новый закон "не просто важным, а критически необходимым шагом в борьбе с демографическим кризисом и его разрушительными последствиями".
"Вологодчина и Русский Север вымирают. За прошлый год население области уменьшилось на 7,5 тысячи человек — целый муниципалитет. Страшные цифры, и мы должны реагировать на происходящее. 71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Сердечно-сосудистые заболевания, панкреатит, цирроз печени, ДТП, бытовые трагедии — всё это связано с алкоголем. В прошлом году заболеваемость им выросла на 30%. За последние четыре года число алкомаркетов в регионе увеличилось более, чем втрое, а в федеральном рейтинге трезвости Вологодчина занимает позорное 71 место", - отметил Филимонов.
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бизнес, общество , вологодская область
Бизнес, Экономика, Общество , Вологодская область
В Вологодской области ввели ограничения на продажу алкоголя
В Вологодской области с 1 марта вступают в силу ограничения розничной продажи алкоголя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Закон об ограничении розничной продажа алкоголя в Вологодской области вступает в силу с 1 марта 2025 года – теперь в торговых объектах региона алкоголь можно будет приобрести по будним дням с 12 до 14 часов, в выходные и праздничные дни остается обычный режим торговли.
"С 1 марта вступает в силу закон об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области", - отметил в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.
Закон об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области был принят Законодательным собранием региона в конце ноября 2024 года. В соответствии с документом в Вологодской области с понедельника по пятницу алкоголь можно будет приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя может осуществляться с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. В объектах общепита (кафе, буфеты, бары), расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя будет осуществляться с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00. В выходные и нерабочие праздничные дни – с 8.00 до 23.00. При этом бары и кафе смогут продавать алкоголь с 8.00 до 23.00 при одновременном соблюдении ряда условий, указанных в законе.
Губернатор назвал новый закон "не просто важным, а критически необходимым шагом в борьбе с демографическим кризисом и его разрушительными последствиями".
"Вологодчина и Русский Север вымирают. За прошлый год население области уменьшилось на 7,5 тысячи человек — целый муниципалитет. Страшные цифры, и мы должны реагировать на происходящее. 71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Сердечно-сосудистые заболевания, панкреатит, цирроз печени, ДТП, бытовые трагедии — всё это связано с алкоголем. В прошлом году заболеваемость им выросла на 30%. За последние четыре года число алкомаркетов в регионе увеличилось более, чем втрое, а в федеральном рейтинге трезвости Вологодчина занимает позорное 71 место", - отметил Филимонов.