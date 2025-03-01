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В Венгрии призвали ЕС к переговорам с РФ по прекращению огня на Украине

В Венгрии призвали ЕС к переговорам с РФ по прекращению огня на Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ

В Венгрии призвали ЕС к переговорам с РФ по прекращению огня на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в украинском конфликте, сообщает британская газета... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T16:22+0300

2025-03-01T16:22+0300

2025-03-01T16:22+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в украинском конфликте, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо Орбана главе Евросовета Антониу Коште, отправленное в субботу. По информации издания, Орбан призвал ЕС начать "прямые переговоры с Россией по прекращению огня" в конфликте на Украине. Как отмечается, премьер Венгрии также высказался против усилий по поиску какого-либо консенсуса стран ЕС в отношении Украины.

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financial times, ес, виктор орбан, венгрия, евросовет, рф, украина