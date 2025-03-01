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В Венгрии призвали ЕС к переговорам с РФ по прекращению огня на Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ
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В Венгрии призвали ЕС к переговорам с РФ по прекращению огня на Украине
В Венгрии призвали ЕС к переговорам с РФ по прекращению огня на Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ
В Венгрии призвали ЕС к переговорам с РФ по прекращению огня на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в украинском конфликте, сообщает британская газета... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T16:22+0300
2025-03-01T16:22+0300
политика
financial times
ес
виктор орбан
венгрия
евросовет
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в украинском конфликте, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо Орбана главе Евросовета Антониу Коште, отправленное в субботу. По информации издания, Орбан призвал ЕС начать "прямые переговоры с Россией по прекращению огня" в конфликте на Украине. Как отмечается, премьер Венгрии также высказался против усилий по поиску какого-либо консенсуса стран ЕС в отношении Украины.
https://1prime.ru/20250228/orban-855343056.html
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financial times, ес, виктор орбан, венгрия, евросовет, рф, украина
Политика, Financial Times, ЕС, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ, Евросовет, РФ, УКРАИНА
16:22 01.03.2025
 
В Венгрии призвали ЕС к переговорам с РФ по прекращению огня на Украине

FT: Орбан призвал Евросоюз начать переговоры с РФ по прекращению огня на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в украинском конфликте, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо Орбана главе Евросовета Антониу Коште, отправленное в субботу.
По информации издания, Орбан призвал ЕС начать "прямые переговоры с Россией по прекращению огня" в конфликте на Украине.
Как отмечается, премьер Венгрии также высказался против усилий по поиску какого-либо консенсуса стран ЕС в отношении Украины.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
"Невообразимо". Орбан высказался о вступлении Украины в ЕС
Вчера, 10:41
 
ПолитикаFinancial TimesЕСВиктор ОрбанВЕНГРИЯЕвросоветРФУКРАИНА
 
 
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